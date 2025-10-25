Franco Colapinto afronta la clasificación en México: horarios y cobertura televisiva

El piloto argentino Franco Colapinto afrontará este sábado las actividades definitorias para la formación de la grilla del Gran Premio de México, correspondiente al calendario de la Fórmula 1. La jornada incluirá la tercera práctica libre y la posterior sesión clasificatoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La última práctica libre está programada para las 14:30 horas de Argentina, mientras que la clasificación se desarrollará a las 18:00 horas del mismo sábado. La carrera principal, prevista para 71 vueltas, se disputará el domingo a las 17:00 horas desde la capital mexicana.

La cobertura televisiva del evento estará disponible para Latinoamérica a través de Disney+ y Fox Sports. Alternativamente, el evento podrá seguirse mediante la plataforma F1TV. Para otros mercados, la transmisión estará a cargo de BandSports en Brasil, DAZN en España, ESPN Deportes en Estados Unidos, Sky Italia en Italia y Sky Sports en el Reino Unido.