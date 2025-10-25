Tras forzar una vivienda, detuvieron a un hombre que huía con un televisor robado

En la mañana de este sábado 25 de octubre, personal policial de la Comisaría Sexta dependiente de la Departamental Nº5-Sur detuvo a un individuo por un hecho delictivo ocurrido en el barrio La Estación , Rawson. El detenido fue identificado como Jorge Nicolás Navarro Tejada, de 27 años de edad.

El TV robado. FOTO: gentileza

La intervención policial se produjo luego de que el sujeto ingresara al domicilio de un hombre de 37 años, previo daño a un acceso de la vivienda. Del interior de la misma sustrajo un televisor marca Crown Musteng de 43 pulgadas, un convertidor a Smart TV y dos controles remotos.

El imputado fue aprehendido por efectivos de la División Comando Radioeléctrico Sur mientras se trasladaba por la vía pública transportando los efectos robados. El caso fue labrado bajo el legajo N° 161/25 por el delito de robo agravado por efracción en grado de tentativa, correspondiente a la UFI Flagrancia, a cargo del Germán Cuk.

El detenido Navarro Tejada fue puesto a disposición del comisario inspector Martín Flores, jefe de la Departamental 3, quedando a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.