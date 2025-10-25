Publicidad
Huarpe Deportivo > Fútbol

River quedó fuera de la Copa Argentina tras caer con Independiente Rivadavia

La derrota en penales ante un equipo no solo le costó el pase a la final, sino que también complicó gravemente su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
River eliminado por Independiente Rivadavia en semifinales. FOTO: Gentileza

River Plate fue eliminado este viernes de la Copa Argentina tras caer 4-3 en los penales contra Independiente Rivadavia, después de un empate 0-0 en los 90 minutos reglamentarios. El conjunto mendocino, que jugará su primera final en esta competencia frente a Argentinos Juniors, logró así el pase a la Copa Libertadores 2026.

El partido, disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, culminó con el retiro del equipo millonario del campo de juego entre silbidos e insultos de la parcialidad que lo acompañó en la localía. La derrota deja al equipo de Marcelo Gallardo sin una de las vías clave para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores de la próxima temporada.

En la definición por penales, Miguel Borja vio cómo su disparo inicial fue atajado por el arquero Centurión. Aunque Facundo Colidio, Maximiliano Meza y Gonzalo Montiel convirtieron para River, la falla de Giuliano Galoppo y la efectividad de Independiente Rivadavia, que anotó cuatro de cinco tiros, sellaron el resultado a favor del equipo cuyano. Sebastián Villa marcó el penal definitivo que clasificó a su equipo a la final.

Con esta eliminación, River Plate queda con tres posibles caminos para acceder a la Copa Libertadores 2026: obtener el segundo puesto de la Tabla Anual —ya que no puede alcanzar al líder Rosario Central—, alcanzar la tercera ubicación que otorga un pasaje al repechaje, o ganar el Torremo Clausura. El equipo se encuentra actualmente en la quinta posición de la Zona B del Clausura y aún no ha asegurado su clasificación a los playoffs.

El fixture inmediato de River Plate incluye un partido ante Gimnasia en el Monumental, seguido del Superclásico frente a Boca Juniors en La Bombonera por la fecha 15 del torneo. La primera fase del grupo cerrará con un encuentro ante Vélez Sarsfield en Liniers.

