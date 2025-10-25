Dos jóvenes desaparecieron en la misma zona donde buscan a jubilados en Chubut

La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra en estado de alerta ante el incremento de desapariciones de personas, con un total de 22 casos activos según confirmó el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz. La situación se ha agravado en las últimas horas con la desaparición de dos jóvenes, sumándose a la ya extendida búsqueda de una pareja de jubilados.

Héctor Omar Carrasco (30) y Luciano Vivar (23) fueron reportados como desaparecidos desde el 16 de octubre, según informaron sus familias. La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia ha difundido sus características físicas para facilitar su localización. Luciano mide 1,75 metros, tiene contextura robusta, tez blana y cabello corto negro. Héctor, de contextura delgada, mide 1,70 metros, tiene tez morocha y cabello largo negro.

Estos casos se suman a la búsqueda de Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79), la pareja de jubilados desaparecida hace dos semanas, cuyo paradero sigue siendo desconocido. Las autoridades han establecido líneas de contacto para recibir información sobre cualquiera de estos cuatro casos.

Durante una conferencia de prensa, el ministro Iturrioz reconoció la gravedad de la situación y señaló que algunas investigaciones "salen mal", lo que explicaría la imposibilidad de determinar el paradero de estas personas a lo largo de la historia policial. El funcionario también destacó diferencias en la colaboración municipal entre casos, señalando que en las búsquedas actuales la Municipalidad ha proporcionado recursos como cuatriciclos, camionetas y viandas.

Entre los casos sin resolver se encuentra también el de Diego Barría, desaparecido desde febrero de 2023, cuando salió a recorrer la zona en su cuatriciclo y nunca regresó. Recientemente, pescadores encontraron restos humanos en un tiburón capturado cerca de Rocas Coloradas, que podrían corresponder al joven, aunque los estudios de ADN se han visto dificultados por el estado de descomposición de las muestras.

Las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda y solicitan a la comunidad que cualquier información sobre estos casos sea comunicada inmediatamente a los números de emergencia disponibles.