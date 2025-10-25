Más de 100 milímetros de lluvia en horas: inundaciones paralizan partes del AMBA

Una fuerte tormenta afectó durante la madrugada y primeras horas de la mañana el Área Metropolitana de Buenos Aires, registrando acumulados pluviométricos que superaron los 100 milímetros en varias zonas. La situación generó inundaciones significativas, anegamientos en barrios y complicaciones en el tránsito de arterias principales, incluyendo sectores de la avenida General Paz y otras autopistas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con los reportes oficiales, los registros más elevados se concentraron en el oeste de la capital, donde barrios como Villa Devoto alcanzaron 155 milímetros y Villa Santa Rita 114 milímetros en menos de cuatro horas. Estas precipitaciones superaron el promedio histórico para todo el mes de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, establecido en 122 milímetros. La magnitud del evento hídrico se reflejó en el comportamiento de los arroyos entubados, con el arroyo Medrano registrando un crecimiento del 142% desde su marca mínima y superando los cinco metros de altura.

Publicidad

Las autoridades implementaron un operativo de emergencia con equipos de distintas áreas para destapar sumideros y asistir a las zonas más afectadas. Se procedió al cierre temporario de varios pasos bajo nivel y se realizaron tareas de evacuación en sectores críticos, donde el nivel del agua alcanzó hasta medio metro de altura. La saturación del suelo por precipitaciones anteriores habría agravado la situación, dificultando el escurrimiento natural del agua.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo la alerta naranja por tormentas y amarilla por fuertes vientos para la región. Se pronosticó que las condiciones adversas persistirían hasta el mediodía, con mejoramiento gradual durante la tarde. Para la jornada electoral del domingo se anticipó un clima estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 12 y 23 grados, sin probabilidad de precipitaciones. Las autoridades recomendaron a la población evitar la circulación en zonas anegadas y permanecer en espacios cerrados durante el desarrollo de las tormentas.