La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales consolidó la línea de investigación más firme respecto al homicidio ocurrido el viernes pasado en el interior de Villa San Patricio, en Chimbas, que tuvo como víctima a Matías Emiliano Díaz Amestica. La fiscalía maneja ahora como principal hipótesis que el crimen se trató de un ajuste de cuentas.

Según confirmaron fuentes de la UFI, este ajuste de cuentas estaría directamente vinculado a dos elementos específicos: el robo de una motocicleta y una disputa por drogas.

Cabizbajo, así se mostro durante casi toda la audiencia, el principal sospechoso. Foto

Esta nueva información precisa el móvil, que inicialmente la fiscalía investigaba como una disputa que venía de hace tiempo. La fiscal ayudante Agostina Pérez, una de las investigadoras del caso, señaló a DIARIO HUARPE previamente que contaban con testimonios que indicaban que la víctima y el imputado "habrían tenido problemas de antigua data" y que "las cosas no estaban bien" entre ellos. No obstante, se requería incorporar nuevos elementos para respaldar de manera certera la teoría.

El principal sospechoso de haber perpetrado el homicidio es Jonathan Lucero, quien se entregó de forma voluntaria ante las autoridades tras permanecer prófugo durante cuatro días.

Durante la audiencia de control de detención y formalización llevada a cabo esta semana, el juez de garantías concedió la solicitud de la fiscalía: se impuso un plazo de investigación penal preparatoria de un año, como así también la prisión preventiva por el mismo plazo para Lucero.

Matías Emiliano Díaz Amestica, la víctima del hecho. Foto gentileza.

Pese a que la imputación contra Lucero ya está formalizada, la Policía y el Ministerio Público Fiscal siguen buscando elementos claves para la causa. Hasta el momento, y a pesar de la "multiplicidad de allanamientos" efectuados, no pudieron dar con la motocicleta en la que se dirigía el imputado al momento de cometer el ilícito, el arma utilizada en el crimen, ni su teléfono celular.

Cabe destacar que Jonathan Lucero posee antecedentes, registrando una condena condicional de dos años en 2018 por la UFI de Flagrancia, por el delito de hurto agravado cometido junto a un menor de edad.