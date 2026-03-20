Un joven de 19 años fue detenido en Pocito por portación ilegítima de arma de fuego, en un procedimiento realizado por personal de la Comisaría 7° en el barrio Las Pampas. El hecho ocurrió cuando efectivos realizaban recorridas de prevención en una plazoleta de la zona.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a tres personas sentadas en una banca y, al acercarse para entrevistarlos, uno de ellos intentó ocultar un objeto entre sus prendas a la altura de sus genitales y emprendió la fuga.

Ante esta situación, los efectivos actuaron rápidamente y lograron aprehender a dos de los sujetos en las inmediaciones. Uno de ellos fue identificado como Parada, quien tenía en su poder un revólver marca Dallas, calibre 22 corto, sin la documentación correspondiente.

El arma fue secuestrada en el lugar como parte del procedimiento, mientras que el joven quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

En el caso interviene la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal doctor Marcelo Bustos Meglioli, quien dispuso las medidas de rigor en el marco de la causa por portación ilegítima de arma de fuego.

El detenido permanece alojado en sede policial mientras avanza la investigación judicial.