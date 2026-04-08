La sucursal céntrica de Carrefour en San Juan abrirá las 24 horas

A partir del próximo viernes 10 de abril la sucursal de Carrefour ubicada en General Acha 32 Sur, comenzará a funcionar 24 horas.

Durante la madrugada, los clientes podrán acceder a casi la totalidad de los productos que se ofrecen durante el día, incluyendo artículos de almacén, productos frescos y elementos de limpieza. La única restricción estará dada por la normativa vigente: no se venderán bebidas alcohólicas en la franja nocturna.

Además, el local sumará una propuesta orientada al consumo inmediato, con comidas elaboradas como pizzas y otros platos listos para calentar o consumir en el momento. Esta medida busca captar tanto a trabajadores nocturnos como a aquellos que transitan por la ciudad en horarios no convencionales.

Una prueba piloto con miras a expandirse

Desde la empresa indicaron que el objetivo es evaluar el comportamiento de los clientes, medir la demanda real en horarios atípicos y ajustar la operación según los resultados. De funcionar como se espera, no se descarta que el modelo pueda replicarse en otras sucursales en el futuro.

La decisión de lanzar este servicio en San Juan se enmarca en una redefinición más amplia de la estrategia de Carrefour en Argentina. A fines de febrero de este año, la compañía anunció que no avanzaría con la venta de su filial local —un proceso que mantuvo en negociaciones durante meses— y que, por el contrario, apostaría por un plan de crecimiento.

Ese plan incluye nuevas aperturas, generación de empleo y una fuerte inversión en servicios tanto físicos como digitales. En ese contexto, la atención al cliente durante las 24 horas aparece como una herramienta clave para ganar competitividad en un escenario de consumo desafiante.