Una cena en la tradicional El Cuartito desató un fuerte debate en redes sociales luego de que una clienta compartiera el ticket final de su consumo, que alcanzó casi los $60 mil. La publicación, que comenzó como una reseña en Google Maps, rápidamente se viralizó en la red social X y dividió opiniones entre usuarios.

Ir a las pizzerías clásicas porteñas es, para muchos, parte de una tradición. Sin embargo, en este caso, la experiencia terminó con sorpresa por el monto total de la cuenta, lo que generó una ola de comentarios cruzados.

Cuánto costó la cena

Según el comprobante difundido, la clienta pidió una pizza grande napolitana con roquefort por $41.000, a lo que sumó una porción de fugazzetta ($5.500), una gaseosa ($4.400) y un porrón de cerveza ($8.100). El total fue de $59.000, sin incluir postre ni propina.

El detalle del gasto fue suficiente para encender la discusión en redes, donde muchos usuarios cuestionaron el valor de la comida en locales gastronómicos de la ciudad.

Críticas y defensas en redes

Entre los comentarios más críticos, algunos usuarios ironizaron sobre el precio de la pizza. “¿Tienen un molino de trigo?”, escribió uno, poniendo en duda los costos del producto. Otros recomendaron optar por pizzerías en barrios menos turísticos, donde —aseguran— se puede encontrar calidad similar a menor precio.

Sin embargo, también hubo quienes salieron a defender al histórico local. Clientes habituales señalaron que las porciones de El Cuartito son abundantes y que una pizza puede alcanzar para más de dos personas, lo que justificaría el valor.

Además, algunos cuestionaron la actitud de la clienta por hacer público el ticket luego de haber consumido. “Los precios están en la carta antes de pedir”, remarcaron, en defensa del comercio.

Un debate que se repite

El episodio reavivó una discusión frecuente en la gastronomía porteña: el equilibrio entre tradición, calidad y precios en un contexto económico complejo. Mientras algunos consideran que los valores son excesivos, otros sostienen que responden a la ubicación, la historia y la experiencia que ofrecen estos espacios emblemáticos.