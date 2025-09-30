Un hecho insólito generó tensión este lunes al mediodía en la Subcomisaría Este de Santa Lucía, ubicada en las inmediaciones del barrio Colón. Javier Emanuel Molina, detenido por una falta contravencional de desorden en la vía pública, se fugó de manera inesperada cuando pidió permiso para ir al baño y escapó por una ventana tipo tragaluz.

Fuentes policiales confirmaron que, como esa dependencia no cuenta con calabozos, el joven había sido alojado en una oficina bajo vigilancia del encargado de los contraventores. Pasadas las 11.30, Molina solicitó ir al sanitario y, tras varios minutos de encierro, el agente custodio golpeó la puerta sin obtener respuesta. Al ingresar por la fuerza, comprobó que el detenido ya no estaba.

Según las primeras investigaciones, el muchacho aprovechó un pequeño tragaluz que daba a la calle para escabullirse sin ser visto. El hecho generó un inmediato operativo y la comunicación a los jefes policiales, quienes ordenaron alertar a todas las dependencias.

La búsqueda se extendió durante varias horas hasta que, finalmente, los mismos efectivos de la Subcomisaría Este localizaron a Molina en un domicilio que frecuentaba, en el barrio Noroeste de Santa Lucía. Allí lograron recapturarlo y poner fin al operativo.

La situación provocó malestar en la cúpula de la Policía de San Juan y quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, que deberá resolver cómo continuar con las actuaciones preliminares.