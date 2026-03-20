"Por el Mundo" dedicará dos domingos a San Juan con Marley y Vicky Xipolitakis

San Juan será protagonista de la pantalla chica con la emisión de un especial del programa "Por el Mundo", conducido por Alejandro Wiebe, más conocido como Marley. El ciclo, que se emite por Telefe, mostrará en dos entregas las imágenes registradas durante la reciente visita del conductor y la modelo Vicky Xipolitakis a la provincia.

La primera parte se emitirá el domingo 22 de marzo a las 21 horas, mientras que la segunda parte podrá verse el domingo 29 de marzo en el mismo horario. Ambos episodios estarán dedicados a recorrer los principales atractivos turísticos, históricos y culturales de San Juan.

Una visita con agenda cargada

Marley y Vicky Xipolitakis estuvieron en San Juan durante varios días del mes de marzo, en el marco de la producción del especial. Durante su estadía, recorrieron más de 50 puntos turísticos en apenas dos días, según detalló uno de los integrantes del equipo de producción.

La agenda incluyó destinos emblemáticos como el dique Punta Negra, una bodega en Sierras Azules, las termas de Pismanta, Barreal, la Pampa del Leoncito y el Parque Provincial Ischigualasto, entre otros. También visitaron sitios históricos como el convento donde funciona el museo dedicado a José de San Martín y el Cabildo.

Elogios al patrimonio sanjuanino

Durante su paso por la provincia, Marley y Xipolitakis brindaron una conferencia de prensa en el Teatro del Bicentenario, donde compartieron sus impresiones sobre San Juan. El conductor destacó el estado de conservación del patrimonio histórico y cultural, y reservó un elogio particular para el coliseo donde se realizó el encuentro.

"El teatro no lo conocía. Wow, es majestuoso", expresó Marley, quien además reveló un vínculo personal con la provincia: "Viví acá un mes cuando tenía 18 años, así que bueno, siempre es un placer volver". El conductor señaló que ya había visitado San Juan anteriormente, pero que en esta ocasión conoció sitios que no había recorrido antes.

Su balance sobre la provincia fue contundente: "Está muy cuidada. Se nota que hay mucho trabajo acá".

La mirada de Vicky Xipolitakis

La modelo y conductora, por su parte, se mostró igualmente entusiasmada con la visita. "Me encanta San Juan. Estamos yendo a lugares increíbles y conociendo lo linda que es", afirmó. Consultada sobre qué es lo que más la impacta de la provincia, destacó por encima de los paisajes a sus habitantes: "La gente es tan cálida, tan amorosa y te hace sentir. Así que todo es un todo".

Sobre su relación de trabajo con Marley, Xipolitakis fue categórica: "Cada vez que me llaman de parte de Ale, para mí con él voy hasta el fin del mundo. Lo conocí como persona, como profesional y para mí ya es familia".

Un especial con sello local

El equipo de producción también participó del pasaporte turístico provincial, una iniciativa que permite acumular sellos en distintos puntos de interés. "Ya tenemos un par de sellos. Un día te podés ganar un viaje", comentó Marley con entusiasmo.

El especial "Por el Mundo - San Juan" promete mostrar los paisajes, la cultura y la calidez de la provincia a través de la mirada de sus dos conductores, en una producción que busca posicionar a San Juan como un destino turístico de primer nivel.