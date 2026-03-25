El Club Sportivo Desamparados anunció que implementará el programa Tribuna Segura en el próximo partido 25 de marzo correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, cuando enfrente a Trinidad en el estadio José Eduardo Nehín. De esta manera, se convertirá en la primera institución del fútbol local en aplicar este sistema de control en sus accesos.

Según informaron desde el club a través de un comunicado oficial, la medida fue dispuesta por la Comisión Directiva con el objetivo de reforzar la seguridad y el orden durante las jornadas deportivas. El operativo incluirá controles en los ingresos al estadio, por lo que se solicitó a los asistentes concurrir con DNI y con antelación.

El programa Tribuna Segura ya se ha utilizado en San Juan en partidos correspondientes a competencias nacionales, pero esta será la primera vez que se implementa en el ámbito del Torneo Local.

Desde la institución también pidieron la colaboración de los hinchas para facilitar el desarrollo de los controles y garantizar el normal desarrollo del evento.