Por qué Belén, película argentina, no quedó nominada en los Oscar

Las nominaciones a los Premios Oscar 2026 han dejado un panorama marcado por hitos históricos y ausencias notables para el cine rioplatense. "Pecadores", el relato de vampiros ambientado en el Sur de los Estados Unidos, se convirtió en la gran protagonista al alcanzar 16 candidaturas, quebrando el récord de 14 nominaciones que compartían "Titanic", "La malvada" y "La La Land".

En contrapartida, el musical "Wicked: Por siempre" no obtuvo ninguna mención, a pesar de haber recaudado 342 millones de dólares en Norteamérica, superando los 279 millones de la película de los gemelos vampiros.

Publicidad

Esta exclusión afectó directamente al argentino Pablo Helman, supervisor de efectos visuales del musical, quien no pudo sumar su quinta nominación, aunque mantiene su estatus como el compatriota con más candidaturas en la historia.

Ariana Grande también fue ignorada tanto en el rubro de actriz de reparto como en la canción original compuesta por Stephen Schwartz. Helman recibió la noticia en Los Ángeles, antes de ir al rodaje de "Jumanji 3", y declaró: “Sin problemas, seguimos adelante”.

Publicidad

El técnico, que reside en San Francisco, añadió: “¿Qué se le va a hacer? Adelante y felicitaciones a los nominados”. Además, anticipó que a fin de año trabajará nuevamente con Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

La suerte tampoco acompañó a "Belén", el filme de Dolores Fonzi, que quedó fuera de la competencia por Mejor película internacional. En esta categoría se impuso la presencia regional de la brasileña "El agente secreto", de Kleber Mendonça Filho, que cosechó 4 nominaciones, incluyendo mejor película, actor protagónico para Wagner Moura y el debut del rubro de mejor casting, elevando a 24 las estatuillas en juego.

Publicidad

Brasil busca repetir el triunfo tras el éxito de Walter Salles con "Aún estoy aquí" el año pasado. La terna internacional se completa con "Valor sentimental" (Noruega), "Fue solo un accidente" (Francia), "Sirāt" (España) y una quinta candidata, destacando que cuatro de ellas pasaron por el Festival de Cannes.

En otras categorías, el rubro de mejor actriz de reparto presenta dudas entre Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor sentimental"), Amy Madigan, Teyana Taylor y Wunmi Mosaku ("Pecadores").

n la disputa por el premio mayor, Timothée Chalamet ("Marty Supremo") compite contra DiCaprio y Benicio del Toro por "Una batalla tras otra". El análisis previo de las candidaturas sugiere que ser la más nominada no asegura el éxito, recordando el histórico error de Faye Dunaway y Warren Beatty cuando anunciaron erróneamente a "La La Land" sobre "Moonlight".