Por qué Benjamín Vicuña tiene una extraña obsesión con los hipopótamos

Benjamín Vicuña pasó por el programa Otro Día Perdido y dejó a todos sorprendidos con una faceta totalmente desconocida. El galán chileno recibió un regalo de la producción que despertó recuerdos de una obsesión que mantuvo durante años.

Al ver un peluche de hipopótamo, su reacción fue inmediata y exclamó "Qué espectacular. Me vuelvo loco". Ante la sorpresa del equipo, el conductor Mario Pergolini quiso profundizar en este gusto tan particular y le consultó "¿Por qué te gustan tanto los hipopótamos?".

Vicuña explicó que su fascinación cambió radicalmente tras un viaje al continente africano. Según relató el actor, "Se me murió la pasión por ellos cuando estuve en Sudáfrica y me enteré que son peligrosísimos".

Sin embargo, antes de ese descubrimiento, su casa estaba repleta de estos animales en versiones de juguete. "Llegué a tener cientos de peluches de hipopótamos. Tuve una novia que tenía un aire al hipopótamo, se parecía un poco", confesó entre risas para explicar el inicio de todo.

El origen de la colección se remonta a su adolescencia y a un sentimiento muy puro. El artista detalló que aquella pareja "Tenía un aire y me causaba ternura, por eso los empecé a coleccionar. Llegué a tener un imperio, yo creo que eran más de 100". Pero este tesoro acumulado durante tanto tiempo no tuvo un buen desenlace debido a los celos. "Terminó mal. Una novia se enteró de que los hipopótamos eran de la otra, así que hubo un exterminio total. Solo guardé tres, que los tienen mis hijos", concluyó sobre el destino de su gran colección.