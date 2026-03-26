Por qué dejaron libre a Nahir Galarza y viajó hasta Gualeguaychú
Nahir Galarza volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras conocerse que este miércoles 25 de marzo de 2026 salió de la cárcel de Paraná en el marco de una autorización especial de la Justicia.
La joven, quien cumple una condena a prisión perpetua por el crimen de su exnovio Fernando Pastorizzo ocurrido en 2017, fue trasladada de manera excepcional desde la Unidad Penal Nº6 hasta la ciudad de Gualeguaychú. El motivo de este movimiento fue visitar a su abuela, quien atraviesa un delicado estado de salud.
El operativo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y generó una repercusión inmediata por tratarse de una salida poco habitual y por el fuerte impacto que sigue generando cada movimiento de la entrerriana.
El encuentro fue autorizado excepcionalmente y duró cerca de una hora. Este hecho también captó la atención pública debido a que implicó el regreso de la joven a la ciudad donde ocurrió el asesinato que derivó en su condena.
Finalizada la visita, Nahir Galarza fue trasladada nuevamente al penal de Paraná, donde continúa cumpliendo su pena por homicidio calificado por la relación de pareja. El caso, que marcó a la opinión pública por su gravedad y repercusión, sigue generando debate cada vez que se conocen novedades vinculadas a la situación de la joven.