Este viernes, se informó sobre un incidente en la Ruta Nacional 20, camino a Difunta Correa, en el departamento de Caucete. Según el reporte, una rotura de un sifón de Hidráulica generó daños en la calzada, afectando la circulación en la zona.

El hecho se produjo cerca de la ciclovía, en un sector próximo a dunas de arena, y se evalúa la posibilidad de un corte total o de media calzada. Personal de Vialidad Nacional se dirige al lugar para realizar las tareas de reparación y controlar el tránsito.

Desde la autoridad vial se recomienda a los conductores respetar las indicaciones del personal en ruta y reducir la velocidad al pasar por el área afectada para evitar accidentes. Se espera que las autoridades informen en las próximas horas sobre el estado de la calzada y los desvíos que puedan establecerse.