Elle Fanning confesó por qué abrió una cuenta secreta en OnlyFans

Durante el SXSW Film & TV Festival, Elle Fanning reveló los detalles de su inmersión en OnlyFans para protagonizar la miniserie Margo's Got Money Troubles. La actriz de 27 años interpreta a Margo Millet, una joven que recurre a dicha plataforma tras abandonar la universidad y enfrentar una crisis económica al quedar embarazada.

Sobre este proceso, la artista explicó que “hubo muchas cosas” y señaló: “Obviamente, soy usuaria de Instagram y de TikTok. Tuve que mirar eso”. La investigación incluyó un acceso directo al sitio web: “También tuvimos que adentrarnos un poco en OnlyFans. Creamos una cuenta para la sala de guionistas y para mí, para que pudiera revisar cómo es el sitio web”.

Eva Anderson, showrunner del proyecto, aclaró que el proceso fue colectivo y consensuado: “Hubo mucho este proceso de mirar OnlyFans con los guionistas, pero todos nos dimos consentimiento entre nosotros antes de hacerlo”.

Asimismo, destacó el rigor del equipo al afirmar que “fuimos muy responsables y simplemente tratamos de obtener tanta información como pudimos antes de empezar”. Fanning, quien además es productora ejecutiva, resaltó la resiliencia de su personaje al comentar que “le han tocado estas dificultades en la vida, pero de alguna manera siempre logra superarlas”.

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La serie de ocho episodios, producida por A24 y escrita por David E. Kelley, cuenta con un elenco que incluye a Michelle Pfeiffer, Nick Offerman y Nicole Kidman. Basada en la novela de Rufi Thorpe, la historia debutará mundialmente el 15 de abril de 2026 en Apple TV+, fecha en la que se lanzarán los tres primeros capítulos.