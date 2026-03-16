La secretaria de Turismo de San Juan, Belén Barboza, realizó un balance de la temporada de verano 2026 y destacó que la provincia mantuvo un promedio cercano al 60% de ocupación hotelera durante enero y febrero.

En declaraciones radiales a Radio Sarmiento, la funcionaria explicó que el porcentaje se mantuvo estable en los principales destinos turísticos, especialmente en los departamentos alejados del Gran San Juan.

“En promedio hemos estado rondando el 60 o 65% de ocupación, y en algunos momentos incluso superamos el 70%”, señaló.

Según la funcionaria, los datos del área de estadísticas de Turismo reflejaron un movimiento económico significativo durante la temporada.

Barboza detalló que solo en la primera quincena de enero ingresaron alrededor de 6.500 millones de pesos a la provincia, mientras que en la segunda quincena la cifra fue incluso mayor.

Publicidad

La funcionaria remarcó que estos ingresos se distribuyen en distintos sectores vinculados al turismo, como gastronomía, hotelería, transporte y comercio.

Los destinos más elegidos

En relación con los destinos dentro de la provincia, Barboza aseguró que el departamento Calingasta volvió a liderar la preferencia de los turistas. Uno de sus principales atractivos es la localidad de Barreal, que cada temporada concentra una gran parte de las visitas. Detrás se ubicaron los departamentos de Iglesia, Valle Fértil y Jáchal.

Finalmente, la secretaria destacó que uno de los aspectos más valorados por los visitantes es el trato de los sanjuaninos.

“En los estudios que realizamos sobre percepción del destino, la palabra que más aparece es hospitalidad. El sanjuanino siempre está dispuesto a ayudar al turista”, concluyó.

Fiestas y eventos que impulsaron el turismo

Barboza destacó que las fiestas departamentales y los eventos deportivos fueron claves para impulsar la llegada de visitantes. En algunos casos, las celebraciones lograron ocupación plena del 100% en localidades turísticas.

Entre los eventos que más turistas convocaron mencionó la Fiesta de la Semilla en el departamento Iglesia y el Safari Tras las Sierras en Valle Fértil.

“Estas fiestas traccionan muchísimo el turismo interno y generan un gran movimiento en toda la provincia”, explicó.

En cuanto al origen de los visitantes, Barboza señaló que el principal flujo turístico nacional proviene de la provincia de Buenos Aires. Luego se ubican turistas de Córdoba y Mendoza.

En el plano internacional, destacó especialmente la llegada de visitantes desde Chile, favorecida por el tránsito a través del Paso de Agua Negra. Además, durante la temporada también arribaron turistas de Estados Unidos, Canadá y Brasil.