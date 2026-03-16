Emma Stone deslumbra en los Oscar 2026 con estilo de Los Bridgerton

En la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, Emma Stone ha reafirmado su evolución estilística hacia un minimalismo depurado que se aleja del tradicional method dressing. En su camino hacia un posible tercer galardón, la protagonista de Bugonia deslumbró con una pieza exclusiva de Louis Vuitton inspirada en la tendencia regencycore, evocando la elegancia de la regencia británica del siglo XIX.

El diseño, que guarda similitudes con el vestido de Sophie Baek en la cuarta temporada de Los Bridgerton, destaca por su tejido blanco con aplicaciones brillantes cosidas a mano que crean un sofisticado efecto wet.

La creación presenta una silueta imperio, escote cuadrado suavizado y manga cortísima, elementos típicos de la época que Stone modernizó al prescindir de accesorios como máscaras o guantes.

El toque disruptivo lo aportó una abertura infinita en la espalda, que sumó sensualidad a la estructura clásica del frente. Para completar el conjunto, la actriz utilizó unas sandalias a juego de la firma francesa.

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En cuanto a su propuesta de belleza, Stone lució su melena pelirroja con ondas ligeras y un maquillaje luminoso que permitió apreciar sus pecas. Para resaltar sus ojos verdes, se empleó la paleta de sombras LV Ombres en tono Beige Memento, mientras que en los labios utilizó el labial LV Rouge en color melocotón, ambos pertenecientes a la línea de cosmética de la casa francesa.