La Municipalidad de la Ciudad de San Juan lanza este lunes una propuesta pensada exclusivamente para promover la salud, el autocuidado y el encuentro entre las vecinas capitalinas. La cita para esta 3° edición de “Mujeres en el Centro” es hoy, lunes 16 de marzo, de 14 a 18 en la Plaza Monseñor Di Stéfano.

La jornada contará con la presencia de la intendente Susana Laciar, quien participará activamente de las dinámicas y compartirá la tarde con las mujeres que se acerquen al espacio verde ubicado detrás de la Terminal de Ómnibus.

Circuitos de salud y movimiento

La propuesta se divide en dos grandes áreas estratégicas para garantizar una atención integral:

Circuito de bienestar y salud: Se realizarán controles médicos, vacunación, análisis gratuitos y asesoramiento nutricional. Uno de los puntos más importantes será la disponibilidad de auto test de control de cáncer de cuello de útero.

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Circuito de movimiento: Habrá actividades físicas, deportes y propuestas recreativas diseñadas para mujeres de todas las edades, fomentando el hábito de la vida saludable.

Para llevar adelante este despliegue, participarán equipos especializados del Sanatorio Argentino, el sector de enfermería del Hospital Rawson y dispositivos de la Dirección de Salud Municipal.

Talleres, premios y sorpresas

Más allá de los controles médicos, la tarde ofrecerá espacios de aprendizaje y distracción. Se dictarán charlas sobre plantas medicinales y aromáticas, talleres de reciclaje para promover la sustentabilidad y habrá sorteos con premios y sorpresas para todas las asistentes.

Esta iniciativa busca acercar servicios de salud de alta calidad a las vecinas, facilitando el acceso a estudios preventivos en un ambiente distendido y comunitario.