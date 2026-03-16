Nicole Kidman: fe, familia y su nueva vida lejos de Keith Urban

En la antesala de la 98.ª edición de los Oscar, celebrada este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre bajo la conducción de Conan O'Brien y transmitida por HBO Max, Nicole Kidman compartió detalles de su preparación espiritual en una cena de Chanel y Charles Finch en el Beverly Hills Hotel.

Rodeada de figuras como Mick Jagger, Sharon Stone, Javier Bardem, Kristen Stewart, Jessie Buckley, Teyana Taylor, Lily-Rose Depp, Sigourney Weaver, Elle Fanning y Regé-Jean Page, la actriz de 58 años sorprendió al confesar: “Esto es una locura, pero iré a la iglesia por la mañana”. Respecto a esta rutina dominical previa a su rol como presentadora, aclaró que “lo encajaremos… simplemente me centra. Es lo que hago los domingos”.

Kidman asistió al evento previo con sus hijas Sunday y Faith, aunque confirmó que ellas no irán a la ceremonia principal. “No, es un domingo por la noche”, explicó sobre la ausencia de las jóvenes, añadiendo con humor que, al estar de vacaciones de primavera, “nos iremos recogiendo, volveremos a casa, nos daremos un baño y nos iremos a la cama”. No obstante, dejó abierta la posibilidad de celebrar más tarde: “Puede que salga a alguna fiesta… Debería salir”.

Más allá del glamour, la artista abordó su reciente separación del cantante Keith Urban, admitiendo de forma directa que “todavía hay dolor”. Tras un periodo de introspección donde afirmó que “estuve tranquila. Tenía otras cosas en marcha. Estaba en mi caparazón”, hoy se muestra renovada: “Ahora estoy en un lugar en el que digo: '2026. Vamos allá'”.

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Su enfoque actual es nítido respecto a su entorno íntimo: “Lo que agradezco es mi familia y mantenerla como está, avanzando. Eso es todo. Todo lo demás no lo comento por respeto. Me mantengo en el lugar de decir: 'Somos una familia', y eso es lo que seguiremos siendo. Mis hermosas hijas, mis queridas, que de repente ya son mujeres”.

En lo laboral, Kidman protagoniza Scarpetta en Prime Video e interpreta a una médica forense. Además, se prepara para Practical Magic 2 junto a Sandra Bullock, Stockard Channing, Dianne Wiest y Joey King.

Sobre Bullock, expresó: “La amo. Y somos tan distintas. Soy como [hace un ruido estridente con la boca] y ella es tan medida y organizada. Somos como hermanas”. El año de la actriz se completa con el rodaje de la tercera temporada de Lioness y un papel en un nuevo filme de terror dirigido por Osgood Perkins.