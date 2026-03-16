Un siniestro vial ocurrido el domingo por la tarde en la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 131, en el departamento Caucete, dejó como saldo una persona fallecida y otra herida. A partir de las primeras actuaciones judiciales, la causa quedó caratulada de manera provisoria como homicidio culposo por la conducción imprudente o antirreglamentaria de un vehículo, según informaron desde la fiscalía que interviene en el caso.

El fiscal Rodrigo Cabral explicó que la carátula responde a la reconstrucción inicial realizada por los investigadores en base a testimonios y evidencias recolectadas en el lugar del hecho. La hipótesis principal apunta a una maniobra de sobrepaso que no habría podido concretarse de manera segura.

“Por el momento, la calificación provisoria es la de homicidio culposo por la conducción imprudente o antirreglamentaria de un vehículo”, señaló el funcionario judicial al referirse al encuadre penal que adoptó la causa en esta primera etapa.

El fiscal agregó que la hipótesis principal se vincula con una maniobra fallida realizada por uno de los vehículos involucrados. “Las primeras hipótesis indican que se trataría de un sobrepaso fallido y que, aparentemente por la velocidad en la que circulaba la Amarok, el conductor no habría tenido tiempo suficiente para frenar y evitar la colisión frontal”, explicó.

Cómo ocurrió el choque

El hecho se registró alrededor de las 19.50 en la zona conocida como Laguna Seca, en la localidad de Bermejo. En ese tramo de la Ruta 141 participaron un camión que transportaba cal, una camioneta Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el camión viajaba desde la localidad de Los Berros con destino a la provincia de Santiago del Estero. En ese mismo sentido circulaba la camioneta Amarok, que intentó realizar una maniobra de sobrepaso. “El conductor del camión advirtió que la Amarok intentaba superarlo y al mismo tiempo observó que por el carril contrario circulaba una Toyota Hilux con destino hacia San Juan”, relató el fiscal.

Según el testimonio del transportista, el conductor del camión intentó reducir la velocidad y desplazarse hacia la derecha para evitar el impacto. “El chofer manifestó que en ese momento sintió el impacto de la Amarok contra el camión y que posteriormente esta rebotó y terminó colisionando de frente con la Hilux”, indicó.

La víctima y la mujer herida

Como consecuencia del fuerte impacto frontal falleció el conductor de la Toyota Hilux, identificado como Carrizo, de 68 años. En el mismo vehículo viajaba una mujer de 71 años, de apellido Maya, quien resultó herida y debió ser trasladada a un centro de salud.

“El señor Carrizo era quien conducía la Hilux y lamentablemente falleció como consecuencia de la colisión. En el vehículo lo acompañaba una mujer de 71 años que resultó herida y se encuentra internada fuera de peligro”, precisó el fiscal.

Situación del conductor investigado

El conductor de la camioneta Amarok, oriundo de la provincia de La Rioja, permanece internado en el Hospital Rawson con custodia policial y a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. “El conductor de la Amarok se encuentra internado en este momento y su situación procesal es la de detenido. En las próximas horas entendemos que se realizará la audiencia de formalización, siempre que su estado de salud lo permita”, afirmó Cabral.

Además, explicó que se realizaron las pruebas correspondientes para determinar si hubo consumo de alcohol u otras sustancias, cuyos resultados todavía se encuentran pendientes. “Se ha practicado el dosaje correspondiente, pero aún no contamos con el resultado porque el conductor permanece internado”, concluyó.