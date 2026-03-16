Cobros indebidos de seguros bancarios: crecen las denuncias de clientes en San Juan

Las denuncias por cobros indebidos de seguros asociados a cuentas bancarias registran un aumento en San Juan y encendieron alertas en organismos de control. Desde la Dirección de Defensa al Consumidor confirmaron que reciben consultas de usuarios que detectan descuentos automáticos por seguros que aseguran no haber solicitado. En paralelo, distintas organizaciones de defensa de usuarios impulsaron reclamos para que se investigue el origen de esos débitos y se restituyan los montos cobrados.

El tema también llegó a la Justicia a partir de una demanda colectiva presentada por la asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos contra el Banco San Juan. La entidad solicitó que se suspenda el cobro de primas de seguros que, según sostienen, habrían sido debitadas sin autorización en cuentas de clientes. Además, el reclamo pide la devolución de las sumas descontadas con intereses y una sanción económica por daño punitivo equivalente a 2.100 Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 3. Con los valores informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para febrero, el monto reclamado asciende a aproximadamente 2.336 millones de pesos.

De acuerdo con lo expuesto en la causa, el banco informó que más de 86 mil clientes poseen algún tipo de seguro vinculado a compañías aseguradoras. Sin embargo, parte de los usuarios sostiene que nunca contrató esos servicios o que no recibió la documentación necesaria, como la póliza o el certificado de cobertura, para conocer las condiciones del seguro.

Desde Defensa al Consumidor indicaron que este tipo de situaciones ya venían siendo detectadas en intervenciones previas realizadas por el organismo. “Nosotros venimos trabajando sobre este tema desde hace tiempo. Incluso implementamos un programa específico destinado a consumidores hipervulnerables, especialmente adultos mayores”, explicó a DIARIO HUARPE la directora del área, Fabiana Carrizo.

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Según detalló la funcionaria, las primeras irregularidades comenzaron a observarse durante operativos de asesoramiento en centros de jubilados, donde se analizaban los movimientos bancarios junto a los usuarios. “Durante esas visitas advertimos que aparecían seguros en los movimientos de las cuentas que muchas personas no recordaban haber contratado y que generaban descuentos automáticos”, señaló.

A partir de esas detecciones, el organismo comenzó a intervenir para gestionar la baja de los servicios y la restitución del dinero. “Cuando identificamos estos casos iniciamos gestiones administrativas para solicitar la baja del seguro y tramitar los reintegros correspondientes”, afirmó.

Carrizo también respondió a los reclamos de usuarios que aseguran no haber recuperado el dinero descontado. “Si las entidades no respondieran a los planteos existirían sanciones. Desde nuestra dirección se tramitan los casos y se obtienen respuestas por parte de las instituciones financieras”, sostuvo.

La funcionaria aclaró además que la problemática no se limita a una sola entidad bancaria, sino que puede presentarse en distintas instituciones del sistema financiero. “La actividad de los seguros vinculados a cuentas bancarias no es exclusiva de una entidad. Todos los bancos ofrecen productos similares y por eso el organismo trabaja con el sistema en general para evitar perjuicios a los consumidores”, explicó.

Ante la persistencia de las denuncias, la Dirección de Defensa al Consumidor recomendó a los usuarios revisar periódicamente los movimientos de sus cuentas bancarias. “Es importante controlar los movimientos y no solo los resúmenes. Si aparece un descuento por un seguro que no fue solicitado, el consumidor debe comunicarse con el organismo para iniciar el reclamo”, indicó.

Según Carrizo, el procedimiento administrativo permite resolver este tipo de conflictos sin demoras prolongadas. “Cuando se detecta el seguro se solicita la baja y el reintegro se gestiona de manera inmediata”, aseguró.

Desde el organismo recordaron además que los usuarios pueden presentar denuncias formales cuando no obtienen respuesta directa de las entidades bancarias. “Si el consumidor realiza el reclamo ante el banco y no obtiene solución, puede recurrir a la Dirección de Defensa al Consumidor, que actúa como instancia administrativa conciliatoria para resolver el conflicto”, concluyó la directora.