El sector agroindustrial argentino proyecta exportaciones récord para 2026, con un ingreso estimado de más de US$34.500 millones en divisas, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. El crecimiento estaría impulsado por una fuerte recuperación productiva tras campañas afectadas por condiciones climáticas adversas.

Las estimaciones indican que la producción total de granos podría alcanzar las 160 millones de toneladas, lo que marcaría uno de los niveles más altos de la historia agrícola del país. Este repunte se explicaría por mejores rendimientos y una mejora en las condiciones climáticas que favorecieron tanto la cosecha fina como la gruesa.

En ese escenario, las exportaciones de granos y subproductos podrían llegar a 113 millones de toneladas, un volumen sin precedentes que superaría en casi 10 millones de toneladas el récord anterior registrado en la campaña 2018/2019.

Entre los cultivos, el maíz podría alcanzar un máximo histórico cercano a 62 millones de toneladas, mientras que el trigo se ubicaría en 29,5 millones y la cebada en 5,6 millones, ambos con cifras récord. El girasol también registraría su mejor producción del siglo con alrededor de 6,6 millones de toneladas. La soja, en tanto, se proyecta en unos 48 millones de toneladas, con una superficie sembrada menor pero mejores rindes.

Publicidad

De confirmarse estas previsiones, el agro volvería a consolidarse como la principal fuente de divisas de la economía argentina, con un aporte similar al registrado en 2025, cuando el complejo cerealero y oleaginoso generó cerca de US$34.600 millones en el mercado cambiario.