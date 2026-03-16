Un micro de larga distancia despistó y volcó este lunes a la madrugada en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 178, cerca de la localidad de Gobernador Castro, en el partido bonaerense de San Pedro. Como consecuencia del accidente, 45 personas resultaron heridas, aunque la mayoría sufrió lesiones leves.

El colectivo transportaba alrededor de 50 pasajeros cuando, por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre el cantero central de la autovía. Según informaron fuentes policiales, en el siniestro no hubo otros vehículos involucrados.

Tras el vuelco se desplegó un importante operativo de emergencia con ambulancias de distintas localidades cercanas, entre ellas Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía y San Pedro. Los heridos fueron trasladados al Hospital Municipal “Dr. Emilio Ruffa” y a otros centros de salud de la zona.

De acuerdo con el parte médico, la mayoría de los pasajeros presentaba politraumatismos y fracturas en miembros superiores, especialmente en hombros y codos. Para evaluar la gravedad de las lesiones se realizaron radiografías y tomografías.

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Uno de los pasajeros debió ser intervenido quirúrgicamente por un golpe en la zona abdominal, aunque las autoridades sanitarias confirmaron que se encuentra fuera de peligro. La mayor parte de los afectados recibió el alta médica horas después del accidente.