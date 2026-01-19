Los precios de los combustibles líquidos registrados en enero de 2026 muestran una fuerte dispersión regional en Argentina, influida por factores logísticos, distancias de transporte e impuestos provinciales y municipales, según un reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet).

A nivel nacional, el precio promedio estimado en surtidor fue de $1.835 para nafta premium, $1.577 para nafta súper, $1.901 para gasoil premium y $1.655 para gasoil común. En términos interanuales, los aumentos siguen siendo altos pese a leves bajas mensuales, con subas de hasta 57,7 % en el segmento de gasoil premium.

Publicidad

En el tope del ranking de nafta premium se ubicaron Formosa ($1.955), Corrientes ($1.926), La Rioja ($1.916), Misiones ($1.913) y Santa Fe ($1.898) —las más caras del país—. En contraste, las provincias más baratas fueron Río Negro ($1.637), Chubut ($1.653), La Pampa ($1.677), Santa Cruz ($1.684) y Neuquén ($1.689).

La nafta súper también presentó variaciones notables: Corrientes ($1.682), Salta ($1.670) y Misiones ($1.664) fueron de las más altas, mientras que Santa Cruz ($1.350) y Chubut ($1.377) lideraron entre las más bajas.

Publicidad

En el caso del gasoil premium, los valores más elevados se observaron en Neuquén ($1.987), Chubut ($1.985) y Corrientes ($1.976), mientras que Tierra del Fuego ($1.704) y Mendoza ($1.793) estuvieron en el extremo inferior. Para el gasoil común, las provincias con los precios más altos del litro fueron Salta ($1.773) y Corrientes ($1.764).

Este mapa de precios impacta en los costos del transporte, viajes y costos logísticos, y refleja cómo la geografía y la estructura de costos e impuestos generan diferencias notables en el bolsillo del consumidor según la región.