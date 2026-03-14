La temporada de premios llega a su punto más alto con la 98ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará este domingo 15 de marzo desde las 21 hs. con transmisión en vivo para América Latina a través de HBO Max y TNT. La ceremonia tendrá lugar en el tradicional Teatro Dolby, ubicado en el complejo Ovation Hollywood, donde cada año se reúnen las principales figuras del cine mundial para celebrar lo mejor de la industria.

La transmisión comenzará una hora antes de la ceremonia, con un pre-show especial que permitirá seguir el paso de las celebridades por la alfombra roja y conocer el clima previo a la entrega de premios más importante del cine.

La cobertura televisiva comenzará a las 19 hs. con un pre-show exclusivo de TNT y HBO Max conducido por la presentadora mexicana Lety Sahagún y el productor argentino Axel Kuschevatzky.

Desde Los Ángeles, ambos estarán a cargo de la previa de la ceremonia, con entrevistas y acceso a los nominados mientras atraviesan la alfombra roja en camino al teatro donde se desarrollará la gala.

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A las 21 hs. comenzará la ceremonia principal, que este año estará conducida por el comediante, guionista y productor estadounidense Conan O’Brien, ganador del premio Emmy y una de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense.

La elección de O’Brien marca el tono de una ceremonia que busca combinar humor, espectáculo y momentos emotivos, una fórmula que la Academia suele reforzar para mantener el interés global por la gala.

La ceremonia contará con una larga lista de figuras invitadas que subirán al escenario para anunciar a los ganadores de las distintas categorías.

Entre los presentadores confirmados se encuentran actores y actrices de distintas generaciones de Hollywood y del cine internacional, entre ellos Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison, Zoe Saldaña y el español Javier Bardem.

También participarán figuras populares del cine comercial como Chris Evans, Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Channing Tatum.

La lista se completa con nombres como Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Ewan McGregor, Pedro Pascal y Sigourney Weaver, entre muchos otros.

La ceremonia también incluirá presentaciones musicales inspiradas en algunas de las películas nominadas, una tradición que la Academia mantiene para destacar el trabajo de las bandas sonoras y canciones originales.

Uno de los momentos destacados será la interpretación del tema “Golden”, canción nominada al Oscar de la película Demon Hunters, a cargo de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, integrantes del proyecto musical HUNTR/X.

También se presentará “I Lied To You”, canción nominada de la película Pecadores, interpretada por Miles Caton y Raphael Saadiq. La actuación contará con la participación de figuras del mundo de la música y la danza como Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard y Christone “Kingfish” Ingram, entre otros artistas invitados.

En el plano de las nominaciones, algunas películas llegan a la gala con una presencia dominante. Entre ellas se destaca “Pecadores”, que encabeza la lista con 16 nominaciones, seguida por “Una batalla tras otra” con 13 candidaturas.

Más atrás aparecen títulos como “Frankenstein”, “Marty Supreme” y “Valor Sentimental”, cada una con nueve nominaciones, consolidándose como algunas de las producciones más destacadas del año.

Durante una conferencia de prensa realizada el 11 de marzo, el equipo de producción adelantó que la ceremonia tendrá como eje temático la “humanidad”, un concepto que busca atravesar la puesta en escena y el diseño visual del espectáculo.

Los productores explicaron que el escenario fue completamente rediseñado para esta edición, con formas orgánicas, estructuras móviles y elementos naturales, incluidos árboles integrados al diseño escenográfico.

También se anticipó que el segmento “En Memoria” tendrá un formato extendido, mientras que en la categoría de “Mejor Casting” se utilizará el formato “Fab Five”, en el que actores de las películas nominadas presentarán a los cinco candidatos antes de anunciar al ganador.

Nuevos rubros

A partir de esta edición se entregará por primera vez el Oscar a Mejor Casting, un premio destinado a los directores de casting responsables de reunir a los actores y actrices que dan vida a las películas más destacadas del año.

Elenco de "Una batalla tras otra".

La incorporación de la categoría responde a una deuda pendiente desde hace décadas. Quién está detrás de la decisión de elegir al elenco artístico correcto. Detrás de cada gran película hay decisiones invisibles que, con el respaldo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), finalmente pasan al centro de la escena. Los directores de casting fueron una pieza clave pero silenciosa dentro de la maquinaria de Hollywood.

Aunque su trabajo define quién interpreta a los personajes que el público termina amando u odiando en pantalla, la Academia nunca les había reservado una categoría propia. Recién en los últimos años la presión de organizaciones y de numerosos profesionales de la industria logró instalar el debate dentro de la AMPAS.

Elenco de "Pecadores".

El argumento era simple: elegir un elenco no es una tarea administrativa ni secundaria, sino una decisión creativa fundamental, tan determinante para una película como la dirección, el guion o el montaje. Tras décadas de reclamos, la Academia finalmente aceptó lo evidente: sin un buen casting, muchas de las grandes películas de la historia simplemente no existirían tal como las conocemos.

Los nominados serán elegidos por la Rama de Directores de Casting de la Academia, creada en 2013 y que contaba con casi 160 miembros al momento del anuncio. Su existencia fue clave para consolidar el reclamo dentro de la AMPAS, ya que durante décadas el trabajo del casting había quedado en una zona gris: fundamental para la producción, pero sin reconocimiento propio dentro del sistema de premios.

Homenajes y show en escena

La ceremonia de este domingo promete momentos emotivos y reencuentros inesperados. Según la información difundida por la revista especializada Variety, la gala incluirá segmentos especialmente pensados para recordar a figuras fallecidas, celebrar películas que dejaron huella y combinar música en vivo con momentos cinematográficos.

Sin embargo, hubo polémica cuando se confirmó que no todos los nominados a “Mejor Canción Original” iban a tener sus minutos en el escenario que celebra a lo mejor del cine del último año.

El espectáculo también sumará reencuentros entre actores que protagonizaron algunas de las comedias más recordadas de las últimas décadas, además de homenajes musicales a producciones que marcaron el año en la industria.

Elenco de "Agente Secreto"

Uno de los momentos más esperados de la ceremonia será el tradicional segmento “En Memoria”, donde se recordará a personalidades del cine fallecidas durante el último año. Entre los homenajes previstos, se encuentra un posible número musical de Barbara Streisand, quien se encuentra en conversaciones para participar con una interpretación dedicada al actor Robert Redford.

Redford murió en septiembre de 2025 a los 89 años y fue una de las figuras más influyentes del cine estadounidense. Streisand compartió con él la recordada película The Way We Were, una historia que consolidó la química artística entre ambos. La artista ya había actuado en los Oscar en 2013, cuando interpretó el tema principal de ese mismo film para homenajear al compositor Marvin Hamlisch.

Otro momento de alto contenido emocional estará dedicado al cineasta y actor Rob Reiner, quien murió en diciembre de 2025 junto a su esposa Michele Singer Reiner. Durante la ceremonia, los actores Billy Crystal y Meg Ryan volverán a compartir escenario para recordar al director con el que trabajaron en la clásica comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally.

La muerte de Reiner generó conmoción en Hollywood y motivó mensajes de despedida de colegas y colaboradores cercanos que destacaron su versatilidad como director y narrador cinematográfico.

Además de los homenajes, la ceremonia incluirá momentos celebratorios vinculados a aniversarios de películas que dejaron una marca en la cultura popular. Entre ellos se destaca una reunión del elenco de la comedia Damas en guerra (Bridesmaids), que cumple 15 años desde su estreno.

Según trascendió, las actrices Kristen Wiig, Maya Rudolph, Melissa McCarthy, Rose Byrne y Ellie Kemper participarán juntas en el escenario para recordar el impacto de la película dirigida por Paul Feig.

La comedia, escrita por Wiig junto a Annie Mumolo, fue un fenómeno comercial y también tuvo presencia en los Oscar: McCarthy recibió una nominación como actriz de reparto y el guion fue reconocido en la categoría de mejor guion original.

En esta edición, Byrne además llega a la ceremonia con su primera nominación por su actuación en If I Had Legs I’d Kick You, lo que convierte al reencuentro en un doble momento especial para la actriz.

La gala también apostará fuerte por la música en vivo con segmentos inspirados en dos producciones destacadas del año: Pecadores y Las guerreras K-pop (KPop Demon Hunters).

Según explicaron los productores ejecutivos del espectáculo, Raj Kapoor y Katy Mullan, estas presentaciones buscan celebrar la relación entre el cine y la música como herramienta narrativa.

El segmento dedicado a KPop Demon Hunters, producción animada de Netflix, abrirá con una combinación de instrumentistas y danza tradicional coreana inspirada en el folclore que atraviesa la historia del film. Luego, las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Reri Ami interpretarán la canción nominada “Golden”.

Por su parte, el homenaje a “Pecadores” el drama vampírico dirigido por Ryan Coogler, se centrará en la forma en que la música atraviesa la narración de la película, que además logró el récord de nominaciones en la historia de los Oscar.

La presentación incluirá una interpretación en vivo del tema nominado “I Lied to You”, a cargo del actor Miles Caton y del compositor Raphael Saadiq, acompañados por artistas como Misty Copeland, Buddy Guy, Brittany Howard y Shaboozey, entre otros.

Argentinos en los Oscar 2026

Aunque la película argentina "Belén" de Dolores Fonzi no entró finalmente en la categoría de Mejor película internacional, el país cuenta con varios nominados locales a aspirar por un galardón.

Uno de los candidatos es Sebastián Fillol, el cordobés de 49 años es coguionista de "Sirat: trance en el desierto", la producción española nominada a Mejor película internacional. El productor y guionista está radicado en Barcelona desde el 2000, donde llegó por un beca universitaria. Allí, forjó su vínculo con Oliver Laxe, el director del film nominado. Además, tiene formación en Letras, hizo la carrera de Realización Cinematográfica y el doctorado en Comunicación Audiovisual.

Profesionales argentinos invitados por sus labor en Hollywood.

Sumado a él está Violeta Kreimer, productora de "Deux personnes échangeant de la salive", candidato al premio de Mejor cortometraje de ficción. La joven nació en Vicente López, Buneos Aires, y a los 20 años, se trasladó a París por un intercambio universitario mientras estudiaba la carrera de Ciencias Políticas, y se terminó radicando allí.

Por último aparece Florencia Martín, diseñadora de producción que nació en Los Ángeles en 1985 pero sus padres son oriundos de Río Tercero, Córdoba. La productora está candidata por la película "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson. Se destacó en el área de la escenografía. Entre sus contribuciones más exitosas figuran "Feud: Bette and Joan" (2017), "Manchester junto al mar" (2016) y "Aves de presa" (2020).

Los nominados son…

Mejor Película: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental, Pecadores, Sueños de trenes.

Mejor Dirección: Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Marty Supremo), Paul Thomas, Anderson (Una batalla tras otra), Joachim Trier (Valor sentimental), Ryan Coogler (Pecadores).

Mejor Actor Protagonista: Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Wagner Moura.

Mejor Actriz Protagonista: Jesse Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renata Reinsve, Emma Stone.

Mejor Actor de Reparto: Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn, Stellan Skarsgård.

Mejor Actriz de Reparto: Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Wunmi Mosaku, Teyana Taylor.

Mejor Guión Adaptado: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra, Sueños de trenes.

Mejor Guión Original: Blue Moon, Fue solo un accidente, Marty Supremo, Valor sentimental, Pecadores.

Mejor Cortometraje Animado: Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan, The Three Sisters.

Mejor Diseño de Vestuario: Avatar: Fuego y cenizas, Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Pecadores.

Mejor Dirección de Casting: Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto, Pecadores.

Mejor Cortometraje de Ficción: Butcher’s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen’s Period Drama, The Singers, Two People Exchanging Saliva.

Mejor Maquillaje y Peinado: Frankenstein, La hermanastra fea, Pecadores, La máquina, Kokuho.

Mejor Banda Sonora Original: Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Una batalla tras otra, Pecadores.

Mejor Película Animada: Arco, Elio, Las guerreras K-Pop, Little Amélie or the Character of Rain, Zootopia 2.

Mejor Fotografía: Frankenstein, Marty Supremo, Una batalla tras otra, Pecadores, Sueños de trenes.

Mejor Largometraje Documental: Alabama: presos del sistema, Abrázame en la luz, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody contra Putin, La vecina perfecta.

Mejor Cortometraje Documental: All the Empty Rooms, Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No More: Were and Are Gone, The Devil Is Busy, Perfectly a Strangeness.

Mejor Montaje: F1, Marty Supremo, Una batalla tras otra, Valor sentimental, Pecadores.

Mejor Película Internacional: El agente secreto, Fue solo un accidente, Valor sentimental, Sirat, The Voice of Hind Rajab.

Mejor Canción Original: “Dear Me” de Diane Warren: Relentless, “Golden” de Las guerreras K-Pop, “I Lied to You” de Pecadores, “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi, “Train Dreams” from Sueños de trenes.

Mejor Diseño de Producción: Frankenstein, Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, Pecadores.

Mejor Sonido: F1, Frankenstein, Una batalla tras otra, Pecadores, Sirat.

Mejores Efectos Visuales: Avatar: Fuego y cenizas, F1, Jurassic World: Renace, The Lost Bus, Pecadores.



