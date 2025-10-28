El oficialismo advirtió a la oposición que vetará cualquier Presupuesto 2026 que no garantice el equilibrio fiscal. Así lo expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien afirmó en diálogo con Radio Mitre: “Esperemos que reine la racionalidad”.

El Gobierno busca demorar el tratamiento del Presupuesto hasta la asunción de los nuevos legisladores el próximo 10 de diciembre, tras las elecciones nacionales en las que los libertarios resultaron vencedores. En tanto, los bloques opositores trabajan en proyectos alternativos y pretenden impulsar el debate antes del recambio legislativo, lo que genera tensión en el Congreso.

“Existe la posibilidad de empezar a sesionar el tema Presupuesto, con alguna intención de generar cierto caos político. El pleno emplazó a la comisión a dictaminar cuando no tuvimos ni tiempo de trabajar. Hay diputados que entraron en diciembre del ‘21, en un país totalmente distinto, y van a ser decisores del Presupuesto 2026. Son disparidades del sistema”, cuestionó Menem.

El titular de la Cámara Baja también adelantó que el oficialismo no acompañará un texto que se aparte de la meta de superávit. “Ojalá que reine la racionalidad y que sigamos en este esquema. Si no, vamos a ir directamente al veto. El presidente Milei da una gran pelea con la batalla cultural, y queremos un presupuesto con superávit financiero, que permita pagar gastos corrientes e intereses de la deuda. Si hacemos las cosas bien, vamos a tener un gran 2026”, aseguró.