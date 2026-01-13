El debate por el presupuesto 2026 en Chimbas dejó heridas políticas a la vista y tensiones. El Concejo Deliberante aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo municipal, pero lo hizo con modificaciones importantes y con votos que expusieron un conflicto interno. En ese marco, el concejal Eduardo Núñez, del espacio que responde al gobernador Marcelo Orrego, se desmarcó de la mayoría y defendió su voto negativo. “No se puede tener una municipalidad paralela”, afirmó al cuestionar que el Legislativo gestione partidas que, según su mirada, deben quedar en manos del Ejecutivo que lidera Daniela Rodríguez.

“Ese presupuesto es para solventar los gastos del Concejo y no para hacer actos de administración”, señaló. Para el edil, la administración es responsabilidad de quien ganó las elecciones: “Los vecinos eligieron a la intendenta para que haga esa función. Nosotros tenemos la obligación de controlar el gasto”, expresó. El punto que encendió la discusión fue la posibilidad de que el Concejo dispusiera de una porción del gasto municipal, estimado en 11%, lo que para Núñez derivaría en un doble comando.

La aprobación del presupuesto no fue automática ni lineal. El proyecto del Ejecutivo se aprobó por mayoría, con siete votos afirmativos, una abstención y dos negativos. En diálogo con DIARIO HUARPE, la intendente Daniela Rodríguez había advertido que las modificaciones aprobadas por el Concejo podrían impactar en la ejecución administrativa y aseguró que, por la suba en la partida del Concejo, no habría aumento salarial ni bono para los trabajadores municipales, lo que elevó todavía más la tensión pública.

Núñez evitó involucrarse en las diferencias internas del frente que acompaña a la intendente. “Si es algo interno lo deben resolver internamente. No es de mi ámbito de competencia”, aclaró. Sin embargo, marcó que el principal problema fue el diálogo. “La mayoría de los concejales que votaron las modificaciones llegaron a la lista de la intendenta; es un quiebre del diálogo institucional”, afirmó, antes de insistir en que las responsabilidades de gestión no pueden ser compartidas.

Diálogo institucional

El concejal, que integra el espacio del gobernador Orrego, enfatizó que su postura busca favorecer la gobernabilidad municipal. “Creo que deberíamos tener un trabajo conjunto. Si el Concejo entiende que hay una deficiencia en el diálogo, se debe recuperar el diálogo, pero no tratar de generar un municipio en paralelo porque eso perjudica a los chimberos”, afirmó. En esa línea, agregó que entorpecer la gestión sería poner “palos en la rueda”.

“El que ganó la intendencia es quien va a hacer los actos de administración y nosotros el órgano de contralor”, cerró.

Dato

A raíz de esta modificación y aprobación presupuestaria que hizo el Concejo, la intendente Rodríguez analiza vetarlo.