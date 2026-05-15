El expresidente Mauricio Macri envió un fuerte mensaje político hacia el interior de su espacio y al Gobierno nacional en medio de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que salpican al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Si el PRO calla, el populismo avanza", sentenció el exmandatario al encabezar como orador principal un masivo acto partidario en la localidad bonaerense de Vicente López. El encuentro, desarrollado con el objetivo de posicionar al partido de cara a las elecciones legislativas del año próximo, sirvió como plataforma para que Macri exigiera a sus dirigentes "marcar lo que no funciona", advirtiendo que el silencio perjudica el rumbo del cambio.

La consecuencia inmediata del discurso del líder del PRO fue la delimitación de una postura autónoma pero aliada de la Casa Rosada, justo antes de encarar una gira federal que lo llevará por Mendoza y Santa Fe. Aunque evitó mencionar directamente el caso judicial de Adorni, Macri fue categórico sobre el rol fiscalizador de su fuerza: "El PRO está para construir esa agenda que compartimos con el Gobierno, pero también para señalar lo que no alcanza. Es un partido que, aunque convenga callar, dice lo que piensa".

Respaldo institucional y advertencia judicial

Durante la jornada, que contó con la presencia de los diputados Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro y la intendenta local Soledad Martínez, entre otros referentes nacionales, Macri reivindicó el apoyo brindado a la gestión de Javier Milei. "Acompañamos a este Gobierno cuando estaba muy solo y sacamos las leyes adelante sin pedir nada a cambio", recordó, diferenciándose de lo que calificó como la "estafa de la corrección política".

En el plano de las instituciones, el expresidente lanzó una advertencia sobre la cobertura de vacantes en los tribunales federales. "Es importante lo que está empezando a hacer el Gobierno de ocupar los cargos vacantes con jueces probos. Tenemos que estar atentos para que sean los jueces que deben ser porque después hay que fumárselos muchos años", enfatizó el dirigente, vinculando la confianza económica con el estricto respeto a las leyes.

Elogios económicos y duras críticas a Kicillof

En materia financiera, el exjefe de Estado elogió el desempeño de Santiago Bausili al frente del Banco Central, identificándolo como un cuadro técnico surgido de las filas del PRO. En ese sentido, reclamó públicamente al Senado de la Nación que avance con el tratamiento y la aprobación de su pliego para otorgarle permanencia institucional a la gestión monetaria.

Hacia el cierre de su exposición, Macri apuntó sus críticas de manera directa contra la oposición y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. "No nos genera futuro tener gobernadores como Kicillof. Me da mucha lástima por el peronismo, porque si ese es su candidato estrella, con ese candidato pierden", disparó. Finalmente, el dirigente convocó a la militancia a trabajar para consolidar el rumbo actual y evitar el regreso de lo que denominó el "ejército de demolición" que gobernó hasta 2023.