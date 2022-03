Problemas de financiación ponen en jaque el stock de materiales de construcción en San Juan

El Gobierno nacional viene con la idea de dar batalla a la inflación, que en el primer binomio de este 2022 llegó a 8,6%, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Analistas coincidieron que las medidas fueron escuetas y están orientadas solamente al rubro alimenticio, situación que preocupa a un sector particular en San Juan: aquellos que venden materiales de construcción. Reconocieron que los precios aumentaron considerablemente en este último tiempo, aunque el mayor inconveniente que tienen es la financiación para acceder a ellos y reponer stock.

Guillermo Cabrera, titular de CAME en San Juan, comentó a DIARIO HUARPE que la situación económica del país los afecta mucho. El peor coletazo que están sufriendo es la imposibilidad para adquirir elementos debido a que los proveedores cortaron el financiamiento por no tener precios de listas certeros para comercializar. Esto ocurrió, de acuerdo a lo que explicó, por el desfasaje que experimentaron las materiales en estos últimos meses.

“La construcción no escapa al proceso inflacionario. Hay productos que aumentan más que otros. No estamos recibiendo materiales al 100%”, aseguró.

Si bien, hasta ahora están con una entrega sostenida, no es lo normal que registraron hasta el año pasado, claramente con la salvedad de las épocas más duras de la pandemia, en donde si bien las ferreterías estuvieron exentas del aislamiento, por ser consideradas dentro del rubro de los esenciales, las fábricas disminuyeron el trabajo y por ende el envío de los elementos para construcción.

“Es un proceso que acompaña la realidad del país. Por el momento el crédito está cortado. Los proveedores están pidiendo el pago de contado, con muy pocos días para poder pagarlo”, mencionó. En este sentido, Cabrera precisó que en un comercio en donde se ofrece pintura, sanitarios, ferretería y elementos de construcción se les hace muy difícil completar el stock que venden.

El referente marcó que actualmente la cal y el cemento están llegando sin problema a la provincia. Estos materiales tuvieron en las últimas semanas un aumento sostenido del 5%, pero que fue en la misma dirección que la inflación. Sin embargo, lo que más preocupa es el hierro para armar columnas. Esas varillas son las que están faltando debido a que no son suministradas por los proveedores. Temen que este desfasaje en el envío produzca un desabastecimiento en mostradores.

Cabrera precisó que estos inconvenientes son producto de la inflación, pero también de la pandemia en donde, como lo mencionó anteriormente, se detuvo la marcha productiva. “Estamos pagando las consecuencias. Es muy difícil afrontar el día a día para los comercios por la situación en la que nos encontramos hoy”, opinó.

Un dato no menor que brindó es que con el aumento en los materiales de construcción, cayó la venta. Si bien no lo cuantificó en números, pero aseguró que antiguamente la persona que invertía sus ahorros en la compra de ladrillos ya no lo hace, o lo ejecuta muy poco. Como todos los precios sufrieron una remarcación, el particular dejó de elegir esta forma para conservar el dinero. Entiende que en este proceso influye mucho la especulación financiera atada al dólar. “Cuando hay señales de incertidumbre en la economía repercute en nuestro sector, por lo que se genera”, concluyó.