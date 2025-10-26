La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el cronograma oficial de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, que se disputará el próximo fin de semana. Entre los encuentros más destacados aparece el clásico cuyano entre San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza, un partido decisivo en la pelea por la permanencia.

El enfrentamiento se jugará el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 18.30 horas en el estadio Feliciano Gambarte, en la provincia de Mendoza. El encuentro genera gran expectativa, ya que ambos equipos llegan comprometidos con el descenso y con la necesidad urgente de sumar puntos.

El Verdinegro acumula 26 unidades, apenas una menos que Godoy Cruz, lo que convierte al duelo en un enfrentamiento directo por la permanencia. Luego, el equipo sanjuanino deberá enfrentar a Lanús y a Aldosivi, este último actualmente último en la tabla general.

Por su parte, el Tomba atraviesa un momento difícil: viene de perder 2 a 0 ante Lanús y solo consiguió una victoria en los últimos 13 partidos. En tanto, Aldosivi sigue siendo el más comprometido, ya que ocupa el último lugar tanto en la tabla anual como en los promedios, lo que lo mantiene en zona de descenso directo.

En este momento, los descensos serían para Aldosivi (por promedios) y San Martín (por tabla anual), aunque la diferencia de puntos es mínima y los próximos compromisos pueden ser decisivos para definir el futuro de ambos equipos en la Primera División.