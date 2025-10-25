Un incendio en un basural del noroeste de la Capital sanjuanina generó preocupación entre los vecinos durante la tarde de este sábado 25 de octubre de 2025. El fuego se desató en un descampado ubicado detrás del boliche Rapsodia, entre calles Leandro Alem norte y Salvador María del Carril norte, y rápidamente comenzó a expandirse por la zona.

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

Según informaron fuentes policiales, las llamas afectaron basura, neumáticos y escombros acumulados en el lugar, generando una intensa columna de humo que pudo verse desde distintos sectores de la ciudad.

Hasta el sitio del siniestro arribó personal de la Motorizada de la Policía de San Juan y del Cuartel Central de Bomberos, quienes trabajaron para controlar el fuego y evitar que se propagara hacia viviendas cercanas.

Si bien el incendio creció en tamaño y causó alarma entre los residentes, los bomberos lograron sofocarlo y restablecer la calma. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el foco ígneo.

