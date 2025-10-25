Tragedia en General Paz: murió un taxista durante el temporal

Un taxista de 60 años murió durante la madrugada de este sábado en la avenida General Paz, a la altura del cruce con la calle Beiró, en el barrio porteño de Versalles. El deceso se produjo en el contexto de las intensas precipitaciones que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires.

El taxi fue retirado con un intenso operativo. FOTO: Gentileza

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:00 horas, cuando el conductor manifestó una descompensación repentina mientras se encontraba al volante de su vehículo. Efectivos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad procedieron a extraerlo del automóvil y trasladarlo hacia la calle colectora, donde personal del SAME inició maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Alberto Crescenti, director del SAME, confirmó que el hombre recibió atención de tres equipos de emergencia en la zona de la colectora, pero los esfuerzos por estabilizarlo resultaron infructuosos. Las autoridades médicas determinaron que la causa del fallecimiento corresponde a una descompensación cardíaca, sin relación directa con las condiciones climáticas adversas.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, a cargo del Dr. Edgardo Orfila, dispuso la preservación del lugar de los hechos y el secuestro del vehículo para realizar las pericias correspondientes. El incidente se registró durante uno de los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones, que alcanzaron acumulados de 155 milímetros en algunos sectores de la ciudad.

La tormenta provocó anegamientos generalizados en la avenida General Paz y sectores aledaños, requiriendo la intervención de múltiples equipos de emergencia para asistir a conductores afectados por la crecida de aguas. El arroyo Medrano registró un incremento del 142% en su caudal, superando los cinco metros de altura en algunos tramos.