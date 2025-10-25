Emi Voiro presentará "Tatuajes de Ruta" en el Teatro del Bicentenario

El artista sanjuanino ofrecerá un concierto el jueves 31 de octubre a las 21:30 horas en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, donde presentará su más reciente producción discográfica. La propuesta escénica integra elementos teatrales con composiciones musicales, creando un espectáculo que combina narrativa dramática con propuestas sonoras.

El repertorio incluirá temas de su primer álbum "Laberíntico", lanzado en 2022, el cual exploró mitología y emociones humanas a través de fusiones de rock, pop, folklore y bossa nova. Además, se realizará la presentación oficial de "Tatuajes de Ruta", su nueva producción que rinde homenaje a los primeros shows como solista y que incluye canciones inéditas junto a versiones de autores que han acompañado su trayectoria.

El evento contará con el estreno de tres sencillos inéditos que no forman parte del disco principal, completando una experiencia artística que abarca diferentes etapas de su carrera musical. La puesta en escena se caracteriza por su fuerza visual y dramatúrgica, reflejando la formación teatral del intérprete.

El valor de las entradas es de $10.000, con descuentos exclusivos disponibles en la boletería del teatro en horario de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados de 09:30 a 14:00 horas. También se encuentran disponibles para su adquisición través de la plataforma digital tuentrada.com.