San Juan será sede de las Jornadas Provinciales de Educación Artística

El viernes 7 de noviembre de 2025 se llevarán a cabo las Terceras Jornadas Provinciales de Educación Artística, en el marco del 10° Encuentro Nacional de Música y Educación organizado por el Movimiento de Música para Niñas y Niños (Momusi) sede San Juan - Región Cuyo. El evento se desarrollará en el auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes "Franklin Rawson" y en dependencias de la Escuela Normal Superior "General San Martín", en el horario de 8.00 a 21.30 horas.

La actividad está dirigida a docentes, estudiantes y público en general, con una carga horaria de quince horas reloj que incluye evaluación final. Esta iniciativa es organizada de manera conjunta por el ISFD Escuela Normal Superior "General San Martín", el ISFD Escuela Normal Superior "Sarmiento", el ISFD "Amadeus" y MOMUSI San Juan - Región Cuyo.

El programa académico contará con la conferencia taller a cargo de Patricia Berdichevsky de Buenos Aires y la exposición de Gonzalo Ilutovich, también de la misma provincia. Además, se desarrollarán charlas y talleres especializados en diversos lenguajes artísticos que incluyen danza, música, teatro, expresión corporal y artes visuales, impartidos por referentes provinciales.

El evento cuenta con el aval del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, además de la adhesión de la Asociación Amigos de la Música y la Asociación Civil Músicas San Juan. Actualmente se encuentran en trámite los avales ministerial y de la FFHA-UNSJ.

Los interesados pueden obtener información adicional y completar el formulario de inscripción a través del enlace: https://forms.gle/zXdhSZMtgNmVUQbH6. Para consultas específicas, está disponible la dirección de correo electrónico jornadaeducacionartisticasj@gmail.com.