Un hombre de 40 años, identificado como Diego Armando Montiveros, fue detenido este sábado por la policía tras ser sorprendido cuando intentaba robar en una finca ubicada en calle Rodríguez s/n, en la localidad de Dos Acequias, departamento San Martín.

Según informaron fuentes policiales, dos hombres descubrieron al sospechoso dentro del predio mientras forcejeaba la reja de una ventana ubicada en la parte trasera del inmueble. Al ser sorprendido, Montiveros habría intentado agredirlos con un objeto de hierro y, en medio del forcejeo, derribó una pared perimetral de madera.

Efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y lograron aprehender al sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia correspondiente.

El hecho quedó bajo investigación de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Emiliano Usin, quien ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El detenido quedó a disposición de la Justicia.