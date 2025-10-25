La policía se suma a la búsqueda de Ceferino Araya

Las autoridades policiales de San Juan han iniciado un operativo de búsqueda para localizar a Ceferino Araya Rual, de 50 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde el jueves 23 de octubre. El programa "San Juan te busca" ha difundido la información correspondiente solicitando la colaboración ciudadana.

La descripción física proporcionada por los organismos oficiales indica que la persona buscada presenta contextura robusta, estatura de 1.70 metros, tez trigueña y ojos marrones. Entre sus características distintivas se destaca calvicie tipo coronal, barba estilo candado y un lunar en el lado derecho de la nariz.

Publicidad

Según el reporte oficial, al momento de su desaparición vestía remera de manga corta color gris con estampado en blanco y negro en la parte frontal, pantalón oscuro y zapatillas grises con detalles negros. Completaba su indumentaria una gorra negra con letras blancas.

Las autoridades han hecho un llamado a la población para que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Ceferino Araya Rual se comunique inmediatamente con los números de emergencia habilitados. El programa de búsqueda mantiene activo el protocolo de localización mientras continúan las investigaciones correspondientes.