Franco Colapinto tendrá una difícil tarea este domingo en el Gran Premio de México. El piloto argentino de Alpine no consiguió un buen rendimiento en la clasificación y deberá largar último tras marcar un tiempo de 1:17.670, apenas 0.124 segundos más lento que su compañero Pierre Gasly, quien saldrá desde el puesto 18°.

La jornada volvió a ser complicada para la escudería francesa, que no logra encontrar regularidad en sus monoplazas. “La Q2 era imposible. Creo que 16 o 17 podríamos haber quedado, pero es un auto muy difícil”, reconoció Colapinto tras la tanda clasificatoria. El argentino, además, cometió un error en su último intento y no pudo cerrar una vuelta más rápida en la Q1, lo que selló su posición en el fondo de la parrilla.

En la lucha por la punta, Lando Norris consiguió la pole position con un registro de 1:15.586, y liderará la grilla por delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente. El líder del campeonato, Oscar Piastri, no tuvo una buena clasificación y partirá desde el octavo puesto.

La competencia, pautada a 71 vueltas, se disputará este domingo 26 de octubre a las 17 horas de Argentina, con un Norris decidido a descontar puntos en la pelea por el título frente a Piastri y Max Verstappen, que saldrá quinto con su Red Bull.