El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido su pronóstico para la provincia de San Juan, anticipando una marcada inestabilidad climática a partir del próximo fin de semana debido al ingreso de un frente frío. Para la jornada del jueves 14 de mayo de 2026, se espera una transición térmica con temperaturas que oscilarán entre los 2°C durante la madrugada y los 20°C en la tarde, acompañadas de un cielo mayormente nublado en la mañana y la tarde, tornándose parcialmente nublado hacia la noche. Las probabilidades de precipitación serán nulas durante todo el día, mientras que el viento predominará del sector sur y suroeste con velocidades constantes de entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas.

El viernes 15 de mayo presentará condiciones variables. La madrugada comenzará con temperaturas cercanas a los 8°C y cielo algo nublado, pero hacia la mañana se registrará un descenso térmico hasta los 7°C, con un cielo parcialmente nublado. A lo largo de la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 21°C, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado, condición que se extenderá hacia la noche con 17°C. El viento cambiará su dirección predominante al norte y noroeste, intensificándose ligeramente con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Al igual que el día anterior, no se prevén precipitaciones en ninguna franja horaria.

El cambio más significativo llegará el sábado 16 de mayo con el avance del frente frío. Para ese día, el pronóstico indica la ocurrencia de lluvias aisladas tanto durante la madrugada y la mañana como en la tarde y la noche. Las probabilidades de precipitación aumentarán de manera notoria, comenzando con valores de entre el 10 y el 40 por ciento en las primeras horas, y elevándose a un rango de entre el 40 y el 70 por ciento hacia la tarde y noche. Las temperaturas descenderán abruptamente, con una máxima prevista de solo 13°C y una mínima de 8°C. El viento será un factor destacado, con velocidades sostenidas de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sur y el sudeste, y ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.