Tras la nominación planta, se conoció quién se fue de Gran Hermano

La atmósfera en Gran Hermano Generación Dorada se volvió eléctrica durante la última gala de eliminación. Bajo la particular modalidad de placa planta, la audiencia tomó el control total y definió el destino de los competidores, resultando en una salida doble que nadie esperaba. Santiago del Moro fue el encargado de comunicar la primera decisión que marcó el final del camino para una de las figuras más emblemáticas de la edición.

Grecia Colmenares fue la primera en recibir la noticia de su partida. Entre abrazos y muestras de afecto de sus compañeros, la actriz se despidió mientras la voz del Big resonaba en el living diciendo que “Grecia, ya es momento de abandonar la casa y fue un honor haberte tenido en esta casa”.

Sin embargo, la tensión no terminó ahí, ya que minutos después se confirmó que Lolo Poggio también debía retirarse. La joven abandonó el recinto entre lágrimas y los gritos de sus amigos que le aseguraban que “Lolo, te vamos a extrañar un montón”. Al cruzar la puerta, Gran Hermano le dedicó unas últimas palabras al expresar que “Te deseo lo mejor. Te quiero mucho y sé que te espera una hermosa vida”.

Este clima de sensibilidad venía precedido por un fuerte conflicto interno vinculado a una sanción disciplinaria. El descubrimiento de comida escondida en los dormitorios provocó un recorte en el presupuesto semanal y desató la furia de Grecia antes de su salida.

La participante no ocultó su indignación y manifestó que el comportamiento de sus compañeros “Es una falta de respeto”. Con mucha angustia, relató cómo se dieron los hechos diciendo que “Terrible, ¡qué vergüenza! ¡Horrible! Somos todo el grupo. Gran Hermano dice: 'Chicos, tienen 15 minutos para sacar la comida que tienen en la habitación'. Salimos unos tontos a sacar lo que tenemos, ¿ok?”.

La actriz insistió en que las reglas habían sido claras y sostuvo que “Porque no se podía guardar cosas. No sabíamos, pero lo dijo Gran Hermano. Dijo: 'Saquen la comida que tienen en la habitación'”.

A pesar de la orden directa, el engaño de otros jugadores la afectó profundamente y señaló que “No puede ser eso, chicos, porque es la comida. ¡Tenemos poca comida! Entonces, me parece una falta de respeto, la verdad”. Según su testimonio, mientras algunos cumplieron, hubo quienes decidieron arriesgar el bienestar general porque “Pues otros vivos la dejaron (en la habitación)”.

Antes de cruzar la puerta del reality, reafirmó su postura sobre la gravedad de lo sucedido al decir que “Y se dijo y se volvió a decir. No puede ser eso, chicos, porque es la comida. ¡Tenemos poca comida! Entonces, me parece una falta de respeto, la verdad”.