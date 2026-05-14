Di María le respondió a Milito tras acusar a Central de robarle a Racing

La eliminación de Racing frente a Rosario Central por 2-1 en los cuartos de final del Torneo Apertura provocó un estallido dialéctico fuera de la cancha. Luego de que Diego Milito manifestara su bronca por el arbitraje en el Gigante de Arroyito, Ángel Di María decidió responder con dureza desde su cuenta personal.

El ídolo canalla defendió el triunfo de su equipo y cuestionó la postura de la dirigencia del club de Avellaneda en un clima de extrema sensibilidad tras el encuentro del 13 de mayo de 2026.

El jugador comenzó su publicación de manera directa asegurando que "Cómo molesta Central". En el mismo posteo, profundizó su análisis sobre las críticas recibidas al afirmar que "Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace carga de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores".

La tensión aumentó tras las expulsiones de Maravilla Martínez y Marco Di Cesare, situaciones que dejaron a la Academia con un total de nueve futbolistas en el campo y motivaron el enojo del cuerpo técnico.

En medio del caos, Gonzalo Costas fue captado explotando contra el árbitro Darío Herrera al gritarle "Corrupto hijo de p..." tras la salida de Di Cesare. Por su parte, Di María no ahorró calificativos y tildó de "Caretas" a quienes se centraron únicamente en discutir fallos arbitrales. Refiriéndose a las intenciones de renovación planteadas por Milito, el delantero disparó que "Muchos de los que quieren 'cambiar al fùtbol' no pueden ni dirigir su club".

El cruce también incluyó reclamos sobre jugadas que perjudicaron al local, como el gol anulado a Alejo Veliz. Al respecto, Fideo se preguntó "Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar. ¿Para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan?". A la discusión se sumó Rodolfo D'Onofrio, quien reavivó la polémica con un mensaje que decía "Después de lo que vi en el partido en Rosario, ¡mas que nunca la guardia alta!" de cara al cruce de River contra el Canalla.

Finalmente, Jorge Almirón también contestó a las quejas presidenciales sentenciando que "No sé qué partido vio". Para cerrar su descargo, Di María enfatizó que "El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales. Y eso molesta". El triunfo de Central quedó marcado por este intercambio de declaraciones que expone las profundas diferencias en el fútbol argentino actual.