Un hombre perdió más de $11.000.000 en una estafa con inversiones en San Juan

Un hombre de 45 años, topógrafo de profesión y con domicilio en el departamento de Rivadavia, denunció haber sido víctima de una millonaria estafa tras invertir más de $11.000.000 en una supuesta aplicación financiera. La denuncia fue radicada ante la Unidad Fiscal de Investigación de Estafas y Delitos Informáticos, que ya se encuentra investigando el caso para dar con los responsables de la maniobra.

Según consta en la denuncia presentada el miércoles 13 de mayo de 2026, el hombre, oriundo de la provincia de Jujuy, realizó múltiples transferencias bancarias convencido de que estaba adquiriendo acciones a través de una plataforma de inversión legítima. Todas las operaciones fueron efectuadas desde su cuenta del Banco Galicia hacia cuentas vinculadas a una firma identificada como “AGRO FUEL SA”.

La primera transferencia se concretó el 30 de abril y ascendió a$600.000. Días más tarde, el 8 de mayo, el inversor realizó un segundo envío por $6.986.024 . Finalmente, el 11 de mayo completó la última operación con una transferencia de $4.000.000. En total, el damnificado entregó más de $11.500.000 a través de distintas operaciones virtuales antes de sospechar que se trataba de una estafa.

Los investigadores trabajan actualmente para rastrear el destino del dinero y determinar si detrás del engaño existió una organización delictiva estructurada. La causa fue caratulada como presunta estafa y continúa en plena etapa de investigación judicial, a la espera de nuevas medidas de prueba y el cruce de datos bancarios que permitan identificar a los responsables.