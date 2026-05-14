Diego Milito tras la eliminación de Racing: "Nos sentimos robados"

La noche en el Gigante de Arroyito terminó con un clima de máxima tensión tras la eliminación de Racing ante Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura. Diego Milito, presidente de la institución de Avellaneda, no ocultó su indignación por el desempeño de la terna arbitral encabezada por Darío Herrera y el responsable del VAR, Pablo Dóvalo. En un encuentro cargado de decisiones polémicas, la Academia finalizó el juego con nueve futbolistas, lo que desató la furia del dirigente.

El partido se rompió cuando faltaban 15 minutos para el cierre del tiempo reglamentario. En ese momento, Maravilla Martínez vio la tarjeta roja por un golpe en el rostro a Emanuel Coronel, una determinación que Herrera ratificó frente a la pantalla. Luego, a los seis minutos del alargue, Marco Di Cesare fue expulsado por una segunda amonestación tras una infracción sobre Enzo Copetti. Esta situación generó reclamos inmediatos hacia el cuarto árbitro, Luis Lobo Medina, y provocó que Gustavo Costas ingresara varias veces al campo mientras sus colaboradores lanzaban insultos.

Al finalizar el duelo, Milito tomó la palabra para expresar su malestar y afirmó que “Hoy nos sentimos una vez más robados, porque creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente tristes, sino con ese enojo, de decir 'hasta cuándo', ¿no?“.

El ex goleador se mostró visiblemente afectado por el desenlace y agregó que “Uno viene con toda la ilusión y pensamos que esto puede cambiar y siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso. El fútbol argentino está roto y no da para más”.

En cuanto a lo deportivo, el conjunto de Avellaneda se había puesto en ventaja a los 41 minutos con un gol de Matías Zaracho, validado por la tecnología. Sin embargo, Gastón Ávila igualó de cabeza a los 64 minutos y, finalmente, Enzo Copetti sentenció el dos a uno definitivo en el tiempo suplementario.

A pesar del resultado, el presidente decidió enviar un mensaje de apoyo al plantel y sostuvo que “Más allá de la tristeza de haber quedado eliminado y la manera, quiero felicitar a todos los jugadores y cuerpo técnico, que han hecho un gran partido, han representado el escudo como Racing quiere. Estoy realmente orgulloso, se los dije a ellos”.

Milito también se dirigió a sus colegas dirigentes con una mirada crítica sobre su posición actual en el medio. Según sus palabras, “Bueno, muchachos, hay que empezar a decir las cosas. Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente". Para cerrar su descargo, el mandatario lanzó una advertencia clara al manifestar que “Me pongo a disposición para sacar adelante el fútbol argentino”.