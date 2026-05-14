Jason Statham conquista Netflix con una secuela de hace diez años

Jason Statham es una figura constante en el cine de acción y sus seguidores siempre están atentos a sus trabajos. En la actualidad, su película Mechanic Resurrection está logrando un éxito masivo en Netflix.

Aunque se estrenó en cines en 2016 como la secuela de The Mechanic, el público de la plataforma la ha rescatado del olvido. Durante la última semana, el filme alcanzó 5,9 millones de visualizaciones, posicionándose como la cuarta película de habla inglesa más vista a nivel global.

El fenómeno se concentra principalmente en América Latina, con una repercusión impresionante en países como Argentina, México, Colombia y Venezuela. Esta situación contrasta con lo que ocurre en España, donde el título se mantiene como una opción más del catálogo sin mayor relevancia.

A pesar del apoyo de los usuarios, la visión de los especialistas es crítica. Mikel Zorrilla afirmó que "su continuación se quedó tan por debajo de ese nivel que yo personalmente la incluiría entre las peores". El editor describió la obra como "Un flojo espectáculo que ni siquiera la presencia adicional de Tommy Lee Jones o Michelle Yeoh logra salvar". En contraste, el mismo autor sostiene sobre otra cinta del actor que "He visto todas las películas de acción de Jason Statham y puedo afirmar que 'Shelter: El protector' es una de las buenas".

En el aspecto comercial, la cinta fue sumamente rentable, ya que sumó ingresos mundiales de 125 millones frente a los 76 que recaudó la primera entrega. Ambas producciones tuvieron un costo de 40 millones, pero estos buenos números no fueron suficientes para concretar una tercera parte en su momento. Los espectadores, sin embargo, mantienen su entusiasmo, como el usuario hoqa1968 quien escribió que "Me gusto cuando la vi....accion pura".

Statham, quien hoy tiene 58 años, sigue cuidando su estado físico para estos roles exigentes. Al respecto, el actor comentó que "Bebo un mínimo de 3 litros de agua al día". El resurgimiento de esta historia de acción demuestra que el carisma del protagonista sigue intacto para las audiencias del streaming.