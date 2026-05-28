El Servicio Meteorológico Nacional informó que San Juan tendrá dos jornadas con condiciones estables, sin lluvias y con temperaturas templadas durante las tardes, de acuerdo al pronóstico emitido para este jueves 28 y viernes 29 de mayo.

Para este jueves, el organismo anticipó cielo algo nublado durante la mañana, la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 6 °C y la máxima llegará a 19 °C.

En relación al viento, durante la mañana se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h con dirección predominante del norte. Por la tarde, el viento rotará al sudeste y aumentará su intensidad, con registros de entre 23 y 31 km/h. Hacia la noche, disminuirá a valores de entre 7 y 12 km/h desde el sector sur.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante toda la jornada.

Cómo estará el viernes

Para el viernes 29 de mayo, el SMN pronosticó una madrugada ligeramente nublada, mientras que durante el resto del día el cielo se presentará entre algo y parcialmente nublado.

La mínima descenderá a 5 °C y la máxima alcanzará los 18 °C.

El viento soplará desde el sur durante la madrugada con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la mañana rotará al noroeste y durante la tarde al noreste, con intensidad más leve, entre 7 y 12 km/h. En horas de la noche volverá a predominar el sudoeste, nuevamente con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Según el reporte oficial, tampoco se esperan precipitaciones para el viernes, ya que la probabilidad de lluvias continuará en 0% en todas las franjas horarias.