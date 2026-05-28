Chechu Bonelli reveló qué decía la amenaza que le mandó Cvitanich por mail

La relación entre la periodista y el deportista atraviesa su etapa más crítica. Chechu Bonelli admitió que la exposición mediática la afecta profundamente y señaló que Ivana Figueiras se involucra en asuntos que no le competen.

Respecto a su entorno familiar, la conductora expresó angustiada que "No quiero dar golpes bajos, pero yo no la estoy pasando bien. No tengo madre, no tengo padre, no tengo hermanos. O sea, su mamá era una madre para mí. Me costó alejarme".

Ante estas declaraciones, Darío Cvitanich decidió romper el silencio para defenderse. El exfutbolista detalló cómo sostiene la economía del hogar y el cuidado de sus hijas.

Según sus palabras, "En la parte de la división yo me hice cargo de absolutamente todos los gastos de la casa con dos empleadas, una niñera y una 24/7 que se encarga de la casa, que trabajan un mes cuando las chicas están conmigo 15 días. Lo único que pedí es que si ya pago todo eso que puedan quedarse con la perra".

La disputa por la mascota familiar parece ser el centro de la tensión actual. El deportista relató que encontró al animal en casa de su hermano y optó por enviar un correo electrónico para aclarar la situación.

Al respecto, afirmó que "Descubrí que estaba con mi hermano porque me llamó para preguntarme qué alimento come, y ahí fue que le dije 'dame unos días, voy a mandar un mail' y ahí fue cuando tomé cartas en el asunto, y pedí que la perra no se fuera con la empleada para que mis hijas no perdieran el contacto".

Para cerrar la controversia, Cvitanich fue contundente sobre el reparto de bienes y el vínculo de su expareja con su familia en Baradero. El hombre sostuvo que su madre se sintió utilizada y remarcó su cumplimiento financiero asegurando que "Yo cumplí con todo, de todo lo que trabajé cuando estuve con ella le di el 50%".