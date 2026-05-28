Jueves 28 de Mayo
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Policiales > Pocito

Ladrones robaron a punta de pistola las pertenencias de una madre y su hija

Dos asaltantes armados irrumpieron en un local de Lemos y Picasso para llevarse ropa, celulares y una balanza.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Efectivos policiales de la Unidad Pocito Norte intervinieron en el caso.

La jornada laboral transcurría con normalidad para Carmen González y su hija de 36 años en su local de Pocito hasta que el miedo se hizo presente. El lunes pasado, mientras ambas atendían el negocio denominado Cinco Ángeles, situado sobre calle Lemos cerca de Picasso, fueron sorprendidas por dos sujetos que portaban armas de fuego.

Bajo amenazas constantes, los asaltantes exigieron dinero y pertenencias de valor. Ante el peligro inminente, las mujeres decidieron no oponer resistencia para resguardar su integridad física. Durante el atraco, los delincuentes se apoderaron de diversas prendas de vestir, incluyendo camperas y chalecos, además de una balanza y dos teléfonos celulares.

Tras el alerta al sistema de emergencias, efectivos de la Unidad Operativa Pocito Norte se desplazaron hasta el lugar para entrevistar a las damnificadas. A pesar del rápido accionar policial, los autores del hecho lograron escapar y aún no se han reportado detenciones vinculadas al caso.

La denuncia formal fue radicada en la Comisaría 7ma, mientras que la investigación quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad para intentar dar con el paradero de los malvivientes.

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