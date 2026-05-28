Nicolás Cabré se reencontró con su hija Rufina tras estar meses separados

Nicolás Cabré protagonizó un momento cargado de ternura en su cuenta de Instagram al volver a ver a su hija Rufina tras estar separados por dos meses. La niña se encontraba en Turquía junto a Eugenia China Suárez y Mauro Icardi, quien se desempeña en su carrera futbolística. En una cálida cena compartida en un restaurante, el actor subió una foto junto a ella y escribió "El abrazo que me da años de vida".

Semanas antes del encuentro el artista había hablado en el programa Vuelta y media de Urbana Play sobre cómo procesa la paternidad y la ausencia de sus propios padres. Según relató con honestidad "No hay día que no pase, y creo que lo le pasa a todos los padres, que vas entendiendo las cosas que decían tus papás. Hoy, que ya no los tengo, descubro muchas cosas que ellos han vivido y entiendo las cosas que a lo mejor nunca me dijeron".

Frente a la mudanza de la pequeña al exterior Cabré reflexionó sobre la importancia de acompañar los deseos de los hijos. El actor sostuvo que en estas situaciones "Que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces no pueden gustarte más o menos. En el caso de que mi hija esté en otro país, entendés que vos no tenés que ser un palo en la rueda y que cuando ella, que gracias a Dios tiene la posibilidad de decidir y decir: bueno, me quiero aventurar y quiero conocer un idioma y un país, tenés que entender que vos tenés que apoyar y que cuando ella se dé vuelta, vos tenés que estar así, sonriendo, y te tiene que ver fantástico".

A pesar de la exposición mediática el protagonista tiene claro que su hija es lo primero. En la entrevista el actor confesó "Yo aprendo y veo a una Rufina feliz. Yo siempre tuve claro que más allá de lo que me enseñaron, la prioridad siempre es, fue y será Rufina. Y yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís A o B y el que sea yo voy a estar y te voy a apoyar".

Aunque admitió "La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace", reconoció que adaptarse a esta nueva realidad implica "Entender que cuando no todo es color de rosa y eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver".