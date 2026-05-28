“Rawson en Comunidad” debutó en Valle Grande con servicios, obras y asistencia vecinal

La Municipalidad de Rawson puso en marcha el programa “Rawson en Comunidad” con un amplio operativo territorial desarrollado en el barrio Valle Grande, donde distintas áreas municipales desplegaron servicios, tareas de mantenimiento y acciones sociales orientadas a brindar respuestas directas a los vecinos.

Rawson inició un plan de intervención territorial en los barrios. FOTO: Gentileza

La primera jornada se realizó en el playón del barrio y comenzó desde las 15 horas, con la participación de equipos operativos, personal técnico y maquinaria municipal. El objetivo de la iniciativa es acercar el Estado municipal a los distintos sectores del departamento mediante intervenciones integrales en territorio.

Durante el operativo se ejecutaron trabajos de limpieza, mejoras en el alumbrado público, acondicionamiento de espacios comunes y tareas de pintura y mantenimiento urbano. Además, se desarrolló un operativo de Rentas y se brindó asesoramiento sobre el asistente virtual municipal “Lito”.

En paralelo, distintas áreas ofrecieron servicios vinculados a zoonosis, vacunación y prevención, junto con campañas de concientización sobre el cuidado responsable de mascotas.

Asistencia social y actividades recreativas

La jornada también incluyó espacios destinados al desarrollo humano integral, con intervenciones en juventudes, género, salud comunitaria y acompañamiento familiar. Para los niños y adolescentes se organizó una kermés deportiva y recreativa.

Valle Grande fue el primer barrio en recibir el nuevo operativo municipal. FOTO: Gentileza

A su vez, vecinos del sector pudieron acceder a información sobre capacitaciones laborales, talleres de formación y programas impulsados desde la Oficina de Empleo y Rawtex. También participaron emprendedores locales con una feria comunitaria y se sumaron propuestas culturales y beneficios del programa Punto Ahorro, que ofreció garrafas sociales y alimentos a precios accesibles.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó que el programa busca fortalecer la presencia territorial del municipio y responder a una demanda histórica de los vecinos.

“Era un pedido permanente acercar todos los servicios y la presencia del municipio al lugar donde cada vecino de Rawson vive”, expresó el jefe comunal durante la actividad.

Munisaga además remarcó que el operativo permitió avanzar en mejoras concretas para el barrio. “Arreglamos la plaza, mejoramos la iluminación, pintamos, acondicionamos las calles y también iniciamos obras que luego tendrán continuidad”, señaló.

Formación de una unión vecinal

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el impulso a la organización comunitaria de Valle Grande. Según explicó el intendente, durante el encuentro comenzó a gestarse la conformación de una unión vecinal que nucleé a los distintos sectores del barrio.

El mandatario sostuvo que la intención del municipio es acompañar a los vecinos en un contexto económico complejo y fortalecer los vínculos comunitarios. “Queremos que el vecino se sienta acompañado y no abandonado”, afirmó.

Desde el municipio informaron que el operativo “Rawson en Comunidad” continuará el próximo miércoles 3 de junio en el playón del CIC de Villa Angélica.